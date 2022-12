Morire su una panchina, al freddo, nella città d'Italia dove si vive meglio La tragica storia di Mario e gli interrogativi che si lascia dietro

Foto repertorio

Bologna di recente ha incassato un lusinghiero primato: è la città d'Italia dove la qualità di vita è risultata migliore. A raccontarlo un'indagine del Sole 24 ore. Dato che rende ancora più incomprensibile come si possa morire soli, su una panchina, al freddo. E proprio all'ombra delle gaudenti Due Torri. Come è accaduto a Mario, il senzatetto 75enne trovato senza vita ieri in San Felice, nel centro del capoluogo. Ovvero il posto in cui si vive meglio, stando al sondaggio appunto.

La morte del senzatetto Mario e gli interrogativi sullo sfondo

Un malore improvviso e nessuno a cui chiedere aiuto. O semplicemente il freddo e la somma di una vita all'addiaccio potrebbero essere stati fatali per il clochard. Fin da subito - benchè siano in corso tutti gli accertamenti del caso - è stata respinta l'ipotesi che possa essersi trattata di una morte violenta. Nessun segno di aggressione infatti sarebbe stato trovato sul cadavere.

Un decesso che dunque non solo ci lascia sgomenti, ma che fa scattare alcuni interrogativi. Mario si poteva salvare? Qualcosa non ha funzionato nella macchina dell'assistenza? E il Piano freddo, appena ripartito, sarà efficace?

Domande che serpeggiano sullo sfondo. Lo stesso sindaco Matteo Lepore si chiede, e vuole approfondire, il tema dell'assistenza, mancata in questo caso. Lepore infatti, appresa la drammatica notizia, ha fatto sapere che Mario da alcune settimane frequentava la nostra città e che i nostri servizi lo avevano avvicinato diverse volte: "Abbiamo in atto il Piano Freddo e possiamo accogliere tutte le persone che dormono in strada - le parole del primo cittadino - Alcuni di loro rifiutano di essere accolti e anche questa persona, che ai nostri operatori aveva detto di chiamarsi Mario, non aveva accettato il ricovero notturno. Era una persona anziana e sola, che aveva frequentato le mense della città. Il Piano Freddo si occupa di centinaia di persone che vengono anche da altre città della regione. Evidentemente, in questa occasione l’accoglienza non c’è stata e vorrei capire il motivo”.

"In molti centri i clochard hanno paura di andare. Serve vigilanza"

Intanto si provano ad azzardare delle soluzioni per far sì che la macchina dell'accoglienza non si inceppi. O che comunque possa essere meglio monitorata. Lo fa Fratelli di Italia: "È gravissimo che un uomo di 75 anni, un anziano, sia costretto a morire di freddo in pieno centro cittadino. È terribile constatare come, nonostante il Piano del Freddo e gli sforzi di tanti volontari, non possiamo dimenticare che parrocchie e associazioni fanno questo con donandosi con gratuità, sia accaduto tutto questo". Così i rapprensentanti in Comune del partito di Giorgia Meloni, Stefano Cavedagna e Fabio Brinati, in una nota, nella quale aggiungono: "Purtroppo abbiamo constatato che in molti centri i clochard hanno paura di andare perché vengono derubati e maltrattati da altri ospiti, preferendo rimanere al freddo. Riteniamo quindi fondamentale che il Comune si adoperi per una attività di vigilanza dei centri.

Si potrebbe così ottenere una piena tutela della sicurezza e della vita dei senzatetto e al contempo garantire più decoro urbano evitando bivacchi per le strade."

La storia di Mario, una vita spezzata

Mario, così diceva di chiamarsi il clochard morto ieri, aveva 75 anni, era crotonese di nascita e residente ufficialmente in Appennino, a Marzabotto. Sappiamo di lui che da qualche tempo gravitava nel capoluogo emiliano e aveva frequentato diverse mense cittadine per mettere insieme il pranzo con la cena. Una vita spezzata la sua. Non sempre passata sulla strada. Da quanto si apprende l'uomo avrebbe condotto una vita normale fino ad alcuni anni fa. Poi il pensionamento, la perdita della moglie, e qualcosa deve essersi rotto. Non se ne conoscono i motivi, solo l'epilogo. Anziano, si è ritrovato a vivere in strada, solo, fino alla drammatica fine, al freddo, su una panchina in San Felice. Qui ieri, all'alba ,un passante si è accorto di lui è ha allertato i soccorsi. Era troppo tardi. Per Mario non c'era già più nulla da fare.

Anche una email a volte può salvare la vita

Dal 1° dicembre a Bologna è scattato il "Piano freddo" con i servizi alle persone senza casa: conta 238 posti letto.

Sono 6 i servizi invianti, di cui 2 servizi sociali e 4 servizi di prossimità; 3 i laboratori di comunità per l'accoglienza diurna; 8 strutture di accoglienza Asp (Ente gestore Arcolaio); 8 parrocchie accoglienti; oltre 30 realtà di volontariato coinvolte; 4 mesi di funzionamento; 15 giorni di accoglienza rinnovabili e 238 posti di accoglienza. Le strutture, in particolare, sono: Sottocoperta, Fantoni, Beltrame, Villa Aldini, Casa Willy, Locomotiva, Rostom, Rifugio e Beltrame - PRIS. Per un totale di 204 posti.

Una novità è data dalla possibilità di segnalare situazioni di fragilità. Si tratta di una email - instrada@piazzagrande.it - al quale la cittadinanza può segnalare eventuali situazioni di disagio e persone in difficoltà. Informazione che rilanciamo, sperando che la vigilanza a 360°, che passa anche dal senso civico dei cittadini compresi, possa evitare in futuro tragedie come quella di Mario.