Settimana del Baratto: come andare in vacanza gratis con le offerte dei B&B

Dopo la pandemia quest'anno ritorna la Settimana del Baratto: dal 15 al 21 novembre gli ospiti dei B&B affiliati a Bed-and-Breakfast.it, e che aderiscono ll’iniziativa, saranno accolti gratuitamente a fronte di prestazioni di vario genere o cessione di un proprio bene. Un'occasione imperdibile per spostarsi senza spendere un euro!

Questo avviene quando si incontrano i desideri dei B&B con le proposte dei viaggiatori. Sul sito dedicato all'evento si trovano tutti i B&B e, al posto dei prezzi, sono mostrati i Desideri dei B&B suddivisi per regione e per tipologia di servizi e prodotti richiesti. Ci sono tra gli aderenti all'iniziativa anche B&B torinesi e piemontesi.

Le date di check in e check out dovranno inoltre essere comprese tra il 15 e il 21 novembre. Molti bed and breakfast sono aperti a baratti di qualsivoglia genere, anche tutto l'anno, altri hanno specifici desideri richiesti in cambio del soggiorno. Il viaggiatore che vuole soggiornare presso il B&B scelto potrà cliccare sul tasto Contatta e Baratta per proporsi e avviare la trattativa con il gestore. Una volta concluso l’accordo non resterà altro da fare che preparare le valigie.