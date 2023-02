Sfilata di moda all'Arena del sole: "Ecco le tendenze per la primavera estate 2023" | VIDEO

L'Arena del Sole veste i colori della primavera estate 2023. Si è svolta ieri la sfilata a teatro organizzata da Centergross sotto il titolo Summer in Italy.

La sfilata si è ispirata al binomio 'Moda e Arte', che i marchi con le collezioni uomo di ADM Revolution, Karl Mommoo Homme, Takeshy Kurosawa e la donna di Angela Davis, Gil Santucci, King Kong, J.B4, Souvenir hanno interpretato in sintonia con il proprio stile. La serata è stata uno dei primi grandi eventi che hanno portato la città ad essere protagonista della creatività e dell’industria internazionali.

Per Centergross, il più importante polo europeo della Moda Pronta, che già da alcuni anni organizza 'Winter Melody' (l'appuntamento con le collezioni invernali), è un ulteriore passo per entrare con Bologna nel calendario delle grandi capitali del fashion. "Siamo molto felici del successo della serata - ha affermato il presidente di Centergross Piero Scandellari -. È indubbiamente un investimento notevole sia per noi e le nostre aziende che per le istituzioni che lo sostengono, in forma di partecipazione collettiva di tutti gli attori. Anche questa edizione così speciale ha confermato che si tratta di una scelta strategica vincente per completare il nostro percorso di capofila del progetto di realizzazione del Polo Internazionale del Pronto Moda a Bologna".

Centergross è il più importante polo europeo della Moda Pronta, quella che segue la cadenza delle Stagioni creando collezioni di grande tendenza caratterizzate dalla velocità di realizzazione, di distribuzione e di riassortimento continuo, e dove qualità del prodotto e prezzi accessibili rimangono capisaldi di un distretto unico nel suo genere. L’appuntamento con Summer in Italy, dunque, raddoppia e raccoglie nuovamente gli addetti ai lavori, stampa e buyers attorno alla coralità di un messaggio fortemente positivo, che lascia intravedere ottime prospettive economiche del comparto.

La sfilata sul palco del teatro

Ad aprire le sfilate la collezione donna di Gil Santucci, ispirata ai dipinti di Tamara De Lempicka, in particolare al ritratto di madame Allan Bott e alla sensualità di questa autentica femme fatale. Il brand ha mandato in passerella le sue proposte per la prossima stagione calda, dove predomina la luminosità dei colori primaverili e accesi, bluse in seta dai toni rosa, rossi e verdi con finiture dorate, insieme a moltissime e sofisticate stampe floreali su fondi chiari e scuri.

Molto bianco, raffinatissimo, in questa collezione da abbinare alle iconiche, coloratissime, geometrie, stampate su pelle, jeans e seta, una modalità di lavorazione che identifica ormai la creatività di Santucci. Presenti anche molti capi realizzati in tessuto monogram: la GS del brand vive su camicie, top, giacche di un azzurro tenue, e negli accessori.

È stato attirato invece dal Puntinismo, tecnica pittorica che ha avuto tra i suoi maestri Paul Signac, Takeshy Kurosawa, che ha così delineato il suo stile giovane ed elegante. Da oltre quarant’anni brand di riferimento dell’abbigliamento uomo specializzato nei capi spalla, anche questa collezione conferma l’abilità dell'azienda nella definizione dell’outfit dandy da uomo. La scelta dei tessuti ricade su importanti fresco lana e lino con una palette di colori ampia, dal rosa agli azzurro polvere, alle gamme dei marroni e del caramello.

In passerella quindi J.B4, collezione donna firmata da Mattia Borghi, che si è ispirato a Ligabue e alle atmosfere naif che contraddistinguono la sua pittura. All'insegna della mission del marchio, Not Ordinary Style, l’intento e il successo di J.B4 da 7 anni è quello di sdrammatizzare concetti e stili, collezione dopo collezione, con freschezza ed energia. Il mood della collezione ha per protagonista la natura nelle sue moltissime realtà e possibili declinazioni artistiche: dal suggestivo jungle, tropical e animalier, al panorama minimal e potente del deserto e con le sue mille sfumature d’ambra. Nella collezione, dove eccezionalmente Borghi ha previsto total look, sono presenti tessuti in prevalenza naturali, dal raso al lino, ma anche il cotone per un capo immancabile in ogni collezione J.B4: le felpe, capo amatissimo, continuamente reinventato e in un certo senso il testimonial del Not Ordinary People che caratterizza questo brand.

All'espressionismo astratto del pittore americano Jackson Pollock è dedicata invece la collezione uomo Adm Revolution. I coloratissimi jeans realizzati con la tecnica del dripping sono il pezzo più importante di questa collezione, che richiama l’atmosfera stessa degli anni ‘50. Si colorano proprio come un'opera d'arte dell'artista dell'action painting, realizzati come fossero da ‘esporre',

per la sfilata di Centergross a cui il brand partecipa per la prima volta, un'occasione molto importante per far conoscere un prodotto 100% Made in Italy di grande tendenza.

La collezione di King Kong si è ispirata ai dipinti di Banksy, outfit giovani e metropolitani che tratteggiano i contorni di autentici messaggi di pace. Brand del gruppo Kaos è stato tra le prime linee presenti in Centergross. La collezione che ha presentato è interamente dedicata al pubblico giovane, la cosiddetta Gen Z. La collezione parla alle giovanissime, ma interpreta anche il gusto di donne che amano scegliere con decisione il colore - spiccano nella capsule dedicata alla cerimonia il brillanti corallo e il verde acquamarina oltre ad ambrati toni tabacco -, la stampa jungle per sahariane e pantaloni, e il blue navy ispirato alla Parisienne. Grandissima attenzione ai tessuti, una vera scelta green con predominanza di lino, cotone micromodal, viscosa e anche cotone riciclato per esempio per minigonne in verde foresta, un capo che entrerà di certo in tendenza.

Ai papier découpé di Matisse, suggestioni anni ’70 e ’80 esaltate dalle inconfondibili nuance dell’artista transalpino, ha dedicato la sua collezione il marchio Angela Davis (Gruppo Kaos). Il brand fa parte da sempre e, con orgoglio di Centergross - sottolinea spesso Francesca Calzolari, responsabile marketing e comunicazione dei brand di famiglia. Angela Davis si rivolge a una donna dai 25 ai 60 anni, una linea fresca e pulita, molto lineare dedicata a una donna indipendente. La collezione, che si rinnova tutte le settimane, è caratterizzata da giacche molto strutturate, da camicie con rouches, abbinate a pantaloni e capi di tendenza come ad esempio i cargo, il tutto in una palette di colori molto sofistica tra cui spiccano sabbia, verdi, ecru, nero, rosa corallo.

Si è ispirata all'arte di Carlo Parlati, scultore e pittore di Torre del Greco, la collezione di KARL MOMMOO, tra i colori e l’eleganza tipici dell’Isola di Capri. Brand napoletano alla terza generazione, Karl Mommoo Homme ha presentato la collezione firmata da Carlo Langella, che ha contribuito ad affermare l’uomo 'Made in Naples'. Il doppio petto, capo intramontabile nell’armadio dell’uomo elegante, è rivisitato in chiave moderna con le coloratissime ed esclusive fodere in viscosa, a contrasto con il tessuto tabacco e caramello, e i bottoni dorati: il must have della collezione. Sorprendenti le fantasie check reinterpretate nei colori polverosi dell’azzurro e in molte sfumature di marrone e beige

Ha chiuso l'evento S0uvenir, ispirata alle opere Escher, un viaggio nella dimensione del sorprendente e dell’imprevedibile del geniale artista olandese. Brand con più di dieci anni di esperienza alle spalle, con la collezione primavera-estate 2023 ha guardato agli scenari europei, in particolare alle Isole Canarie fonte di grande ispirazione per le meravigliose palette che caratterizzano la terra di questo luogo incantato. Le tonalità del sabbia, dei beige, del caramello, con tessuti anche a crochet per interpretare al meglio praticità e vestibilità, da sempre le promesse mantenute di Souvenir alle proprie clienti

Le Puppini Sisters durante le loro travolgenti esibizioni hanno indossato abiti di Rinascimento e Rinascimento Curvy.

La sfilata, sotto la direzione artistica di Roberto Corbelli, la supervisione del Project Manager Riccardo Collina e la strategia di comunicazione di Alessandro Nardone, è quindi in un viaggio nella bellezza accessibile, un grande spettacolo dove Moda, Musica e Arte si intrecciano e in cui Bologna si conferma capitale internazionale del Pronto Moda Made in Italy.