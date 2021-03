Arte delle sfogline patrimonio Unesco: primo passo del Comune di Bologna

“Il Comune di Bologna aderisce più che volentieri al percorso della candidatura all’Unesco dell’arte delle sfogline. A seguire questo percorso incaricherò Franco Grillini che si batte da tempo affinché a questa professione venga dato un giusto riconoscimento e che sull’argomento ha presentato in passato progetti di legge in Regione e in Parlamento”. Queste le parole del sindaco di Bologna Virginio Merola in merito al percorso di candidatura dell’arte delle sfogline a patrimonio dell’umanità UNESCO, e - come spiega una nota - il primo cittadino ha confermato l’adesione del Comune di Bologna nel corso di un colloquio telefonico con Lucia Borgonzoni, Sottosegretaria al ministero della Cultura.

La notizia ha subito fatto il giro della città, e tra i primi a intervenire sull'argomento Max Poggi, presidente di Cna Agroalimentare Bologna e noto chef bolognese: "Sfogline patrimonio Unesco? Si', purchè sia ribadito in primis che si tratta di un lavoro artigianale e questo aspetto di unicità va rimarcato, in quanto ogni sfoglina deve avere la libertà di fare la sfoglia a modo suo o seguendo la tradizione della sua famiglia".

"È importante- prosegue Poggi- che resti memoria dei processi e delle ricette familiari identitarie di diversi territori. E su questo Cna ha già lavorato alla De.co. Bologna (Denominazione Comunale) e abbiamo in cantiere da un paio d'anni un progetto sulla valorizzazione della sfoglia stg (specialita' tradizionale garantita)". Per Cna Agroalimentare Bologna, tutelare le sfogline significa dare la possibilità di "concretizzare azioni utili a tramandare il mestiere" e per farlo è importante "riprendere il percorso delle botteghe-scuola artigiane, snellendo i vari lacciuoli burocratici che ad oggi rappresentano un ostacolo". Al contempo però, a questo riconoscimento non deve "imbrigliare la creatività delle nostre artigiane e dei nostri artigiani (perchè abbiamo anche sfoglini uomini, non dimentichiamolo) e si tratta a tutti gli effetti di imprese con dipendenti che vanno sostenute con incentivi".