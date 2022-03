Mimosa e gli altri fiori. Quale il loro significato quando li regaliamo?

L'8 marzo è la Festa della Donna e per tradizione si regala una mimosa, ma è un fiore che non tutti amano. Cosa fare quindi come regalo? Se non uscirete a cena con la vostra persona del cuore, un consiglio può essere quello di regalare un mazzo di fiori originale, ma attenzione a cosa scegliete! Perchè? Perchè i fiori hanno tutti un proprio significato.

Partiamo dalla mimosa, associato alla Festa della Donna perché fiorisce in questo periodo dell'anno, anche se già secoli e secoli prima gli Indiani d'America avevano dato dei profondi significati simbolici all'iconico fiore giallo. I girasoli invece, siginifcano rispetto, la margherita innocenza, l'iris la voglia di inviare un messaggio, la viola indica che si pensa spesso a quella persona e l'edera fedeltà.

Proseguiamo con i gigli che indicano purezza, le violette il perdono e le calendule pentimento.

Ovviamente ognuno può regalare tutti i fiori che preferisce, e la rosa, simbolo dell'amore, resta quello di eccellenza...ma poette dare ampio spazio alla fantasia, o al messaggio che preferite inviare!