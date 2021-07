Castiglione, i residenti nominano Davide 'sindaco' della frazione

Davide Antonelli, 39 anni, è il 'sindaco' di Creda, frazione di Castiglione dei Pepoli. Un giovane con un cuore grande e colmo di solidarietà, mostrato soprattutto nel momento in cui il territorio era nella morsa del covid -19. A nominarlo 'primo cittadino' di Creda sono stati i residenti, decisione presa per la passione e l’attenzione che il giovane ha sempre avuto verso la comunità. Davide, infatti, tutti i mercoledì si reca a Castiglione dei Pepoli per accogliere i cittadini assieme al sindaco Maurizio Fabbri, anche nel corso dei due lockdown, quando tutti i giorni aggiornava la sua seguitissima pagina Facebook con i dati ufficiale dell’Azienda Usl.

Nell’aggiornamento ha sempre avuto parole di conforto e sostegno alla popolazione. Un momento che “spezzava” le preoccupazioni della giornata in un periodo in cui, le notizie diffuse dai media nazionali e locali, erano allarmanti ed erano scandite dai numeri di nuovi contagi. Davide è un ragazzo con sindrome di down, e lavora come aiuto-cuoco alla Casa di riposo di Roncobilaccio oltre che alla Cooperativa Agricola di Sasso Marconi. Questo non gli ha impedito di essere un “Primo cittadino” sempre presente.

“Davide è un ragazzo davvero sensibile e serio. Ha una grande passione politica, tramandata dal nonno partigiano della Stella Rossa - spiega il sindaco Maurizio Fabbri - Tutti i mercoledì viene in ufficio con me per ricevere i cittadini. È molto attento, e non gli sfugge nulla. Ha la stima e l’affetto di tutti, e lo ringrazio perché è un esempio di come si dovrebbe vivere, dando priorità alle cose che contano, con un pensiero sempre rivolto a chi ha più difficoltà. Un ragazzo con due grandi ha due passioni: la Juventus e Stefano Bonaccini, presidente della Regione dell’Emilia-Romagna".