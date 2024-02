A San Lazzaro il monitoraggio auto e smog. Conti: "Non c’è tempo da perdere"

"Mostreremo a monitor il numero di auto che quotidianamente passano sulla via Emilia, proprio accanto la nostra piazza". Lo annuncia la sindaca di San Lazzaro di Savena, Isabella Conti, che affronta il tema smog, dopo i rilevamenti Arpae che stanno determinando l'adozione continua delle misure emergenziali.

Ieri Federico Grazzini, meteorologo Arpae-Simc, aveva lanciato un ulteriore allarme: "Stiamo registrando valori della qualità dell'aria tremendi, soprattutto ieri le polveri (PM 2.5) si sono alzate su valori che io non ricordo di aver mai visto per questo pericoloso tipo di inquinante" raccomandando di evitare le corse all'aria aperta.

"Stiamo affogando nello smog, non c’è tempo da perdere - scrive Isabella Conti in una nota social - In questi anni ho guidato una rivoluzione verde, spendendomi in ogni modo possibile, da Sindaca, per proteggere il mio territorio dal cemento, dalle speculazioni e dall’inquinamento. Negli anni ho lottato per trasformare la nostra comunità in un modello di sostenibilità e innovazione".

La sindaca racconta la piantumazione di "decine di migliaia di alberi, strappato asfalto e fatto respirare la terra, siamo diventati baluardo del consumo zero di suolo, squarciando il velo dell'ipocrisia del saldo zero". E inoltre "l'illuminazione LED, l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutti i tetti degli edifici pubblici" compresi gli incentivi all'uso di bici elettriche e - fino a 50 euro al mese con il progetto Bike to work.

"Ma qui, nel cuore della Pianura Padana, l'area che soffoca sotto l'inquinamento più esteso del mondo, i nostri bambini pagano il prezzo più alto, con asma e allergie in aumento. Eppure, una fetta troppo ampia di noi chiude gli occhi davanti a questa realtà invisibile ma letale" continua Conti "lo smog non si vede, i suoi effetti sono reali e devastanti".

Ora si prevede l’installazione di un monitor che mostrerà in tempo reale i livelli di PM10 e PM2.5 nell'aria: "Grazie a una preziosa collaborazione che vi racconterò nelle prossime settimane, inoltre, mostreremo a monitor anche il numero di auto che quotidianamente passano sulla via Emilia, proprio accanto la nostra piazza. Sarà un promemoria costante dell'impatto delle nostre scelte quotidiane sull'ambiente - assicura la sindaca - Più siamo informati, più possiamo agire per un domani più verde, sostenibile, salutare. Più informazioni, meno alibi. Forza", conclude.

"Respiro", la nuova piazza Bracci

A San Lazzaro è in corso anche il cantiere per la riqualificazione della centrale piazza Bracci, con nuovi alberi, fontane che abbassano la temperatura e zone d'ombra. la fine dei lavori è fissata entro aprile 2024.

Il progetto a firma di Open Project prevede 15 nuovi alberi e 1.000 metri quadrati di aiuole che contribuiranno ad assorbire 300 chili di Co2 all’anno. Il tutto consentirà di aumentare l’area pedonale di oltre 3.000 metri quadrati. Inoltre, la permeabilità dei materiali scelti per la pavimentazione, assieme all’ombra naturale degli alberi e all’installazione di fontane a sfioro, consentirà di abbassare le temperature e contrastare l’effetto “isola di calore”.