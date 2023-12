Solidarietà ed Esg, Cherry Bank a fianco delle detenute del carcere per il loro reinserimento sociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Cherry Bank, banca da sempre vicina al territorio, alle imprese e alle famiglie, e con un occhio di riguardo nei confronti dell’inclusione e valorizzazione sia personale che professionale delle donne, annuncia il progetto benefico "Cherry Way to Christmas", iniziativa che unisce creatività, sostenibilità e solidarietà e che rientra nella priorità strategica della social responsibility contenuta nel Piano di Sostenibilità della Banca per il biennio 2023-25. In vista delle festività natalizie Cherry Bank ha commissionato alla Sezione femminile del carcere Dozza di Bologna – in particolare alle detenute che partecipano all’importante progetto di sartoria sociale "Gomito a Gomito" - la realizzazione di un’esclusiva capsule collection di accessori artigianali, pezzi unici brandizzati per una proposta benefica di stampo “green”. L’iniziativa, il cui coordinamento creativo è gestito dalla Cooperativa Sociale baumhaus di Bologna, è stata resa possibile anche grazie al riutilizzo di rimanenze, tessuti e materiali di recupero per l’occasione donati dal Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta con cui Cherry Bank ha da tempo stretto un forte legame di collaborazione grazie all’Osservatorio redatto dalla Banca lo scorso ottobre proprio su tale Distretto. In questo modo "Cherry Way to Christmas" mira a promuovere sia la sostenibilità ambientale che il reinserimento sociale e professionale delle detenute coinvolte. Inoltre, il ricavato generato dalle donazioni relative alla “vendita” degli accessori della capsule collection natalizia, interamente riservata ai dipendenti di Cherry Bank (le “Cherries”), sarà devoluto all'Associazione Mitocon ODV che in Italia rappresenta il faro principale di sostegno per tutti quei pazienti affetti da patologie gravi ed ereditarie che colpiscono i mitocondri, offrendo un supporto cruciale alle loro famiglie. Maddalena Ganz, Responsabile Marketing e Comunicazione di Cherry Bank: «Cherry Way è un progetto nato nel febbraio 2022 dall’idea di creare una linea di abbigliamento dedicata alle Cherries. Nel 2023 l'iniziativa evolve con una collezione di accessori nata dalla sinergia con altre tre realtà: baumhaus, conosciuta nel 2022 durante il nostro supporto al Creativity Pioneers Fund di Moleskine Foundation, Gomito a gomito e il Politecnico Calzaturiero. Cherry Way to Christmas va oltre la creazione di accessori unici e di alta qualità per la cui realizzazione si riutilizzano materiali di scarto. Per le detenute della Casa Circondariale Dozza, infatti, questa iniziativa rappresenta una preziosa opportunità di acquisire competenze professionali e di sperimentare un percorso di riscatto attraverso il lavoro creativo. Proprio per questo, come Banca ci impegniamo a sostenere il reinserimento sociale delle donne coinvolte nel progetto, riconoscendo il valore dell'autonomia e dell'autostima nel processo di recupero. Per noi Cherries è un'opportunità di dimostrare l’impegno verso la responsabilità sociale d'impresa, per essere parte attiva di un percorso di cambiamento e di speranza all’insegna della sostenibilità ambientale e sociale». Luca Padova di baumhaus: «Abbiamo incontrato Cherry Bank la prima volta nel 2022, quando ha sostenuto il nostro progetto attraverso il Creative Pioneers Fund di Moleskine Foundation. Nel frattempo, come baumhaus abbiamo iniziato una relazione sempre più stretta con Gomito a Gomito, il laboratorio di sartoria artigianale e circolare che lavora con donne detenute nella Casa Circondariale di Bologna, fino a diventarne direttamente coinvolti. Progetti come questo sono per noi importanti per continuare a sostenere il lavoro delle ragazze e delle donne che lavorano con Gomito a Gomito e rafforzare la loro indipendenza economica. Inoltre, non ci capita spesso di collaborare con realtà fuori da Bologna e dall'Emilia Romagna. Grazie alla relazione con Cherry Bank, già durante la fase di progettazione si sono attivate nuove partnership: il Politecnico Calzaturiero della Rivera del Brenta ci ha fornito gratuitamente una parte importante di materiali pregiati di recupero con cui abbiamo realizzato la collezione. Occasioni come questa sono sempre il volano per nuove idee e soprattutto un'opportunità per promuovere un modello sostenibile di moda: artigianale, di qualità, ecologicamente sostenibile e generativa da un punto di vista sociale».