Spazi per la street art contro gli imbrattamenti: la proposta dell'assessore alla scuola

Spazi ai ragazzi per la street art. È la proposta dell'assessore alla Scuola del Comune di Bologna, Daniele Ara, intervenuto questa mattina in commissione, come riferisce la Dire.

Per Ara è necessario "tenere unito un lavoro di cura degli spazi pubblici e privati a un lavoro di tipo educativo, questa forma di espressione grafica crea spesso brutture in città. Le scuole sono molto impegnate sul tema della promozione della legalità", ma a questo come amministrazione "affianchiamo anche un lavoro per trovare luoghi dove sia possibile l'espressione giovanile, che sia artistica e non sia un semplice sfogo per imbrattare".

"Quando diamo ai ragazzi la possibilità di esprimersi, abbiamo risultati importanti anche per la prevenzione di fenomeni non regolari" osserva l'assessore che intende anche "creare momenti in cui, quando qualche ragazzo viene preso in comportamenti sbagliati, costruiamo un meccanismo di accompagnamento e di riflessione per far aumentare il senso di appartenenza alla città, nel rispetto dello spazio pubblico", ma stando anche attenti a "non reprimere tendenze culturali giovanili". Quindi un equilibrio.

Ara ricorda anche l'iniziativa 'Scuole aperte': "L'ambito dell'espressione e della creatività giovanile è centrale" e sarebbero gli stessi studenti a chiedere "libertà e modalità di espressione, ma anche regole. Bologna sarà sempre un luogo di confronto e di espressione, bisogna incanalare questo dibattito nella giusta direzione".

Non è una novità. Già negli anni scorsi sono già state dedicate aree ad hoc per i writers, ricorda l'assessore ai lavori pubblici Simone Borsari, e sono stati realizzati "progetti educativi con la collaborazione di artisti di fama nazionale e internazionale, coinvolgendo le scuole. Anche molti artisti sono netti nell'individuare il confine tra imbrattamento e arte pubblica, c'è un dibattito in corso su questo, che non può essere banalizzato. Il Comune ha anche creato una commissione di esperti sull'arte nello spazio pubblico. E bisogna essere chiari nel dire che l'imbrattamento è un atto da condannare e sanzionare".

Vandalismo grafico: sanzioni

Contro il vandalismo grafico a Bologna, dal 2020 ad agosto 2023 la Polizia locale ha registrato sette denunce penali e 28 verbali di polizia urbana. In questi casi la sanzione prevista è di circa 500 euro, ridotta se l'autore del vandalismo si offre poi di ripulire il muro.