Sportello di ascolto per le cittadine ed i cittadini ucraini

L'Associazione Italia-Ucraina "Casa dell'Amicizia" ha organizzato, con il patrocinio del Consolato Generale d'Ucraina di Milano, uno sportello di ascolto gratuito per le cittadine ed i cittadini ucraini. Lo sportello si prefigge lo scopo di aiutare le cittadine ed i cittadini ucraini giunti nella nostra comunità quanto alle leggi e procedure amministrative relative alla permanenza in Italia. L'Associazione ringrazia per il supporto il Console Stanislav Plakhotnyi e l'Agente consolare per le Questioni culturali, economico-commerciali e politiche Viktoriia Fufalko del Consolato Generale d'Ucraina di Milano. Dott.ssa Michela Ognissanti Presidente Ass.ne Italia-Ucraina "Casa dell'Amicizia" www.italia-ucraina.jimdosite.com