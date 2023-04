Starbucks apre a Bologna

Nuova attesissima apertura all'ombra delle Due Torri. Starbucks è infatti pronto a sbarcare a Bologna. Era anni che si ventilava l'ipotesi dell'arrivo della nota catena di caffè americana nel capoluogo emiliano e oggi è arrivato l'annuncio ufficiale durante una conferenza stampa convocata dall'assessore comunale al commercio Luisa Guidone.

Location di pregio in centro

Sul progetto si sa ancora pochissimo. Intanto sarebbe stata decisa la location, ovvero via D'Azeglio, al civico 34, in uno stabile di grande pregio, che precedentemente ospitava la libreria Mondadori. Prima del debutto nella città turrita probabilmente saranno effettuati dei lavori, il cui progetto dovrebbe arrivare entro i prossimi sei mesi. Da quanto si apprende non vi saranno dehors esterni. All’interno dello stabile c’è la sala boschereccia che verrà ripristinata e riqualificata.

Progetti per culturali e politica zero alcol

Sono previsti progetti di natura sociale e culturale in co-progettazione con il Comune di Bologna. Tra le novità, oltre allo spazio di co-working, l’azienda si è impegnata nel progetto “Insieme per il lavoro” che aiuta le persone all’inserimento nel mondo lavorativo. "Il proponente - recita una nota del Comune - si assumerà diversi impegni anche a seguito della fase di co-progettazione, tra questi di portare aventi iniziative a carattere sociale e culturale in collaborazione con il comune di Bologna, così come di promuovere progetti e iniziative sul bere responsabile (secondo la politica aziendale dello 'zero alcol')".

Starbucks, colosso da migliaia di punti vendita nel mondo

Starbucks è una catena di caffè statunitense fondata a Seattle nel 1971. Parte di essa è la più grande catena del suo genere al mondo, con 28 720 punti vendita in 78 paesi, di cui 12 000 negli Stati Uniti.