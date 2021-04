Migliori stazioni d'Italia: la classifica e la posizione di Bologna

E' uno studio di Omio ad aver analizzato le 20 stazioni italiane più frequentate: Omio, piattaforma per la prenotazione di treni, autobus e voli, ha pubblicato uno stuido che esamina le 20 destinazioni ferroviarie più prenotate in base al comfort e ai servizi offerti ai passeggeri. Il risultato è una classifica delle migliori stazioni italiane.

La stazione di Firenze Santa Maria Novella è - si legge in una nota - la miglior stazione italiana: totalmente accessibile, dispone di una lounge per i passeggeri dell’alta velocità e la vicinanza con il centro città offre ai suoi visitatori la più totale comodità. Sul secondo gradino del podio troviamo la stazione di Roma Termini con il più alto punteggio per quanto riguarda i servizi in stazione: parcheggio, noleggio auto, deposito bagagli e molto altro. Anche la stazione di Napoli Centrale si classifica nella top 3 spiccando per l’alto numero di servizi disponibili come Wi-Fi gratuito, il parcheggio e il trasporto pubblico.

Le stazioni di Venezia Santa Lucia, Bergamo, Padova e Verona Porta Nuova si distinguono per la loro puntualità: più del 93% dei treni che partono da queste stazioni sono in orario. Fanalino di coda per quanto riguarda le due stazioni meneghine: Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi sono le stazioni che presentano la più alta percentuale di ritardi. Ma la classifica delle dieci migliori stazioni ferroviarie in Italia vede anche Bologna in settima posizione (vedi tabella) . La stazione più confortevole per i passeggeri ha ricevuto un punteggio di 100. La stazione meno confortevole ha ricevuto un punteggio di 0.