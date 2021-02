Stil Novo: da Crotone alla Universal, passando per Bologna

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

I fratelli Arcuri firmano il loro primo contratto discografico con una major: il video ufficiale del singolo che da il titolo all’album "I TRENI PERSI" uscirà il 12 Febbraio su VEVO In un mondo che va sempre più veloce, ci sono ancora storie che si costruiscono un mattone alla volta. È il caso degli Stil Novo, la band dei fratelli Arcuri, che dopo dieci anni di attività e tre album all’attivo firma l’uscita del prossimo disco con la major Universal: il 12 Febbraio uscirà il video ufficiale su VEVO de “I treni persi”, il primo singolo di questo nuovo progetto seguito dall’ormai storica direzione artistica di Alessandro Maiani della label bolognese AM productions. I fratelli Viames e Antonio Arcuri, leader della band, sono nati a Crotone, ma risiedono da molti anni in provincia di Bologna. Hanno da sempre una grande passione per la musica, vissuta nel mito dei Beatles e degli Oasis ma anche suonando le canzoni di Rino Gaetano e Sergio Cammariere durante le serate in spiaggia sul lungomare di Crotone. Il loro percorso inizia nel 2011 con l’uscita del primo disco "Maledetto poeta", disco che sugella l’inizio della collaborazione ancora oggi viva con l'etichetta bolognese AM Productions di Alessandro Maiani. Da quel momento, attraverso la pubblicazione di altri due album e diversi singoli, la band realizza alcuni dei propri sogni, ovvero duettare con gli artisti italiani che ammirano maggiormente: Omar Pedrini dei Timoria, Andy dei Bluvertigo, e Daniele Groff, che per anni è stato il simbolo del "Britpop all'italiana". Il nuovo disco è stato concepito e realizzato tra Bologna, Monza e Londra. Il produttore Pietro Foresti ha affiancato la band in ogni fase della registrazione nei suoi studi e a fine febbraio del 2020, mentre la febbre pandemica saliva in tutta Italia, è arrivata la firma con la major Universal. Compagni di avventura il batterista Fabio Biagi, il bassista di sempre Andrea Marchesi, e alle tastiere lo stesso produttore artistico Alessandro Maiani. Il nuovo disco è caratterizzato da suoni internazionali, chitarre sporche, e testi introspettivi e scuri che parlano di occasioni perse e di paura per il futuro. "I treni persi" è la canzone che dà il titolo all'album, un testo costruito da metafore e parallelismi tra una stazione dei treni e le difficili decisioni che ogni essere umano è costretto a prendere nella propria vita. Il 2021, un anno sospeso tra paura e speranza, si candida come perfetto scenario di questo nuovo album: mentre la musica live è ancora ferma, gli Stil Novo cercano di prendere questo nuovo treno che va verso una stazione completamente nuova.