Ozzano intitola una strada a Freddie Mercury: l'evento aperto alla cittadinanza

L'intitolazione di una strada a F reddie Mercury a Ozzano dell'Emilia era stata annunciata due anni fa, e ora è arrivato il monento: domenica 5 settembre il taglio del nastro e la scoperta della targa.

Il tratto di asfalto dedicato a Freddie Mercury è il cosiddetto quarto braccio della rotonda sulla Via Emilia in località Tolara che, di fatto, collega la Via Emilia con Viale Nardi e Via Tolara di Sopra. Ora i lavori sono terminati e Via Freddie Mercury è pronta per essere inaugurata. Si tratta di un'arteria compresa nella viabilità interna del Capoluogo, lunga 556 mt con pista ciclabile in sede propria in bitume rosso e marciapiede pedonale.

"Quando uscì la notizia dell'intitolazione della strada Freddie Mercury dopo la pubblicazione della delibera di giunta - spiega il sindaco Lelli - alcuni media riportarono la notizia definendola come una scelta coraggiosa del Sindaco e della Giunta di Ozzano. Nessuna scelta coraggiosa, la scelta è ricaduta su una personalità, che al di là dell'apprezzamento personale di ognuno, nessuno può negare si tratti di un grandissimo artista e personaggio conosciuto a livello mondiale, e che con le sue innate virtù e le sue debolezze ha rappresentato sicuramente una parte importante del panorama musicale degli anni '70/'80." Intitolare una strada a Freddie Mercury rappresenta, per noi, "un'apertura verso l'esterno, verso gli altri, verso il mondo, indipendente dagli occhi di chi lo guarda."

L'appuntamento è domenica sera, 5 settembre, data di nascita di Freddie Mercury, alle 19.30 per il taglio del nastro e dopo una passeggiata inaugurale, dalle 20.45 sul posto si esibirà la band Queen Vision che farà un tributo ai Queen suonando le cover più famose.