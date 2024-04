QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Oggi, domenica 21 aprile è in programma in Bolognina la festa di strada "Oltre il Ponte festa partigiana", organizzata dall’Associazione culturale “Città Aperta” nel 71esimo anniversario della liberazione di Bologna dal nazifascismo. Per l’occasione il Comune ha adottato alcuni provvedimenti di limitazione al traffico legati allo svolgimento della manifestazione, dalle 7 alle 24.

In particolare le modifiche interessano le seguenti strade:

via Ferrarese, da via Serlio a via Creti, chiusura al transito veicolare;

via Algardi, da via Raimondi a via Matteotti, chiusura al transito veicolare;

via Raimondi, da via Serlio a via Algardi e da via Creti a via Algardi, divieto al transito veicolare;

via Creti, all’incrocio con via Ferrarese, direzione obbligatoria dritto;

via Serlio, da via Raimondi a via Ferrarese, divieto di transito veicolare;

via Creti, all’incrocio con via Ferrarese, direzione obbligatoria diritto;

via Franceschini, all’incrocio con via Algardi, direzioni consentite diritto e destra;

via Serlio, all’incrocio con via Raimondi, direzione obbligatoria a sinistra;

via Ferrarese, all’incrocio con via Creti, per i veicoli provenienti dal lato di via Saliceto, direzione obbligatoria sinistra.

Dal divieto sono esclusi i veicoli di soccorso e delle forze dell’ordine, i veicoli accedenti a proprietà private e ai posti auto al servizio di disabili.