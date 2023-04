Street parade: modifiche al traffico, chiuse uscite della tangenziale

Il Comune di Bologna informa sui possibili disagi alla circolazione per la manifestazione, "Street Rave parade", in programma per il pomeriggio di oggi, 22 aprile.

Durante il Tavolo Tecnico tenutosi nella giornata di ieri presso la Questura di Bologna, è stato definito un piano di gestione della circolazione.

Le modifiche alla circolazione

In prossimità dell’avvicinarsi del corteo alla Tangenziale, prevedibilmente a partire dalle ore 17 e sino al termine dell’evento, previsto indicativamente per le 22, la Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia dispone la chiusura di:

Uscita 7 bis SS64 Ferrara da entrambe le direzione;

Uscita 7 Stalingrado centro da entrambe le direzioni;

Tratti presidiati

La Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha previsto uno piano di gestione della viabilità con presidi lungo tutti i tratti interessati dell’evento. Sarà incrementato il personale in servizio per favorire il deflusso dei veicoli in corrispondenza delle uscite obbligatorie.

Il percorso della "parade"

Partirà attorno alle ore 14 dai Giardini Margherita per snodarsi sui viali, fino a Porta San Donato, e poi su via Irnerio, via Mascarella, viale Masini, via Matteotti, piazza dell'Unità, via Donato Creti, via Ferrarese e rotonda Monti, per poi terminare al Parco Nord e non a Villa Angeletti come precedentemente annunciato.