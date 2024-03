Studenti in piazza contro i manganelli di Pisa

Bologna torna sui fatti di Pisa. In risposta alle manganellate, gli studenti felsinei oggi - 1° marzo - scendono in piazza. Un primo pre-concentramento si è avuto davanti al liceo Minghetti verso le 13.30. La manifestazione - dal titolo "Contro scuola-gabbia e riforma Valditara-La risposta degli studenti bolognesi alla repressione del corteo a Pisa" - è dalle 15 in piazza San Francesco. Da qui al via il corteo per le vie del centro.

Gli studenti mettono all'indice la violenta reazione delle forze dell'ordine nei confronti di coetanei che manifestavano a Pisa in favore della Palestina e contro la guerra, disapprovando "l'uso improprio dei manganelli da parte delle forze dell’ordine".

“Oggi siamo in piazza per portare avanti il tema della repressione che ora più che mai sta uscendo fuori. La violenza non è qualcosa che sta uscendo soltanto con questo governo, è qualcosa che già negli anni precedenti con i governi Pd e cinque Stelle” ha spiegato Aurora una delle rappresentanti del Collettivo Minghetti. Davanti l’entrata della scuola, un’ora prima dell'avvio della mobilitazione, ancora pochi studenti ma il collettivo si aspetta un’alta partecipazione: “Abbiamo aderito in moltissime scuole” spiega Aurora, sottolineando: “Scendiamo in tanti e rabbiosi nei confronti di questo governo, delle Istituzioni, di un sistema che non ci rappresenta e di una scuola gabbia sempre più opprimente”.

Da mesi, secondo la studentessa si osserva "un incremento nella repressione. Manganellate durante le manifestazioni, denunce e sospensioni per chi partecipa a occupazioni e scioperi, come nel caso recente di uno studente a Modena. La presenza costante della polizia nelle scuole, e le frequenti ispezioni dei cani antidroga che interrompono le lezioni, come avvenuto a Bologna nel Liceo Artistico Arcangeli, sono diventate la norma”.

Secondo gli studenti altro “sintomo di questo clima repressivo è la nuova ‘riforma Valditara‘, che prevede la modifica del voto in condotta per gli studenti occupanti. Tale cambiamento fornisce, ovviamente, un ulteriore strumento a presidi e dirigenti d’istituto, che possono effettivamente adoperarlo per disincentivare iniziative studentesche”.