In Fiera i nuovi studios cinematografici. Manetti Bros già al lavoro per girare Diabolik

'Bolowood' ha aperto i battenti in alcuni edifici della Fiera in via Calzoni

Bologna, città della musica e del cinema, grazie anche al Dams, avrà i suoi studi cinematografici. Anzi, li ha già. 'Bolowood' ha già aperto i battenti in alcuni edifici della Fiera in via Calzoni: in quelli che per ora si chiamano Bf Studios ci sono una palazzina destinata agli uffici delle produzioni e magazzini di 3.200 metri quadrati che non venivano più utilizzati e che diventeranno teatro di posa per set e scenografie.

I manetti Bros al lavoro a Bologna per girare Diabolik

Ad inagurare gli studios felsinei sarà Diabolik. In Fiera infatti si stanno preparando i set per i sequel del film dei Manetti Bros che uscirà nelle sale prima di Natale. Mauro Manetti, assieme al fratello Antonio, sono già all'opera. "Bologna, che già è conosciuta nel mondo, potrà essere punto di riferimento anche per la produzione cinematografica", sottolinea il presidente della Fiera, Gianpiero Calzolari. "La nostra idea è che la Fiera non possa essere solo il contenitore di grandi manifestazioni fieristiche, l'obiettivo è che nel corso di tutto l'anno nel quartiere si svolgano delle attività. Abbiamo iniziato con lo sport, le attività culturali, oggi c'è questa grande opportunità", aggiunge Calzolari.

"La Fiera è un posto perfetto per posizione e per le professionalità che include. Non è caotica come Roma. Per noi è stato amore a prima vista e siamo felici di fare le cavie", assicurano i Manetti Bros. "Bologna può diventare centro di produzione anche per soggetti esteri", sostiene il produttore Simone Bacioni . "La città fino a 15 anni fa era ricca di maestranze, che poi si sono allontanate. Ora possono rientrare. Da questo punto di vista il tema dell'accoglienza è fondamentale e Bologna è una città considerata cara", avverte lo scenografo dell'Amica geniale, Giancarlo Basili.