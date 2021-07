SuperEnalotto, la fortuna bacia Bologna: centrato un '5'

La giocata è stata convalidata in via Andrea Costa

Si nasconde ancora il "6" nell'estrazione del SuperEnalotto di martedì 13 luglio, con il Jackpot che arriva a 54,7 milioni di euro in palio per il prossimo concorso di giovedì 15 luglio. È festa però per il fortunato che ha centrato un punto "5" da 85.748,79 euro. La giocata vincente è stata convalidata a Bologna (BO), presso il punto vendita Sisal Tabaccheria Poggi situato in via Andrea Costa, 43 D.

La combinazione vincente è stata 58, 68, 70, 74, 76, 89 Jolly 3, SuperStar 74. mNell’ultimo concorso SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 301.255 vincite.

Fonte: Sisal