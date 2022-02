SuperEnalotto, la fortuna bacia Bologna e San Lazzaro: centrati ben sei '5'

L’Emilia Romagna va a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 22 febbraio, come riporta Agipronews, sono stati centrati ben sei “5” del valore di 14.236,27 euro ciascuno.

Le prime tre giocate vincenti sono stata convalidate nel caffè di via della Repubblica 22 a San Lazzaro di Savena, in provincia di Bologna, mentre altre tre sono state registrate nella tabaccheria di via Gobetti 49/A a Bologna.

Il Jackpot, intanto, sale ancora arrivando a toccare i 161,6 milioni di euro che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il