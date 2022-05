SuperEnalotto, l'Emilia Romagna sul podio per numero di Jackpot: domani l'estrazione da record

Cresce l’attesa per la vincita del prossimo Jackpot SuperEnalotto , con estrazione il 24 maggio, che ha ormai raggiunto una cifra da capogiro: ben 209 milioni di euro (premio più alto al mondo) ed è prossimo a scalare la cifra record di 209,1 milioni di euro vinti a Lodi il 13 agosto 2019. Quello di martedì sarà, infatti, l’ultimo Jackpot con un valore inferiore a quello record. E' quanto rende noto l'Agenzia di stampa specializzata 'Agimeg'.

In 25 anni di storia del SuperEnalotto, sono stati assegnati 124 Jackpot in ben 17 regioni per un valore totale di premi distribuiti pari a 4.039.593.413 €. Le regioni in cui ancora non è stata assegnata alcuna vincita con punti 6 sono Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Il costo medio di ogni singola giocata è di 3,30 euro ed è curioso pensare che gli ultimi 5 Jackpot in ordine di tempo – pari ad un valore di 558.514.805,31€ - sono stati realizzati giocando 14 € in totale.

In vetta alla classifica, la regione che ha vinto il numero maggiore di Jackpot è stata la Campania con 18 Jackpot, seguita dal Lazio con 16 mentre, al terzo posto, si classifica l’Emilia-Romagna con 13.

La graduatoria però cambia per il valore assegnato.

Emilia-Romagna: 13 Jackpot per un totale di 469.430.561 €

Lombardia: 7 Jackpot per un totale di 416.237.963 €, complice anche il Jackpot più alto della storia di oltre 209 milioni di euro

Sicilia: 7 Jackpot per un totale di 382.180.330 €

Toscana: 9 Jackpot per un totale di 373.984.978 €

Campania: 18 Jackpot per un totale di 365.903.081 €

Lazio: 16 Jackpot per un totale di 309.423.971 €

Proprio la Capitale, inoltre, è la città in cui sono stati realizzati più Jackpot, ben 10, per un totale di 132.433.839 €. Nella classifica delle città più fortunate, Roma è seguita da Sassari, con 5 Jackpot del valore totale di 111.607.432€, e Napoli, con 4 Jackpot del valore totale di 111.936.076€.

Il primato del Jackpot più basso assegnato nella storia, invece, è detenuto dal Veneto quando l’11 luglio 1998 a vincere fu Treviso per un importo pari a 1.258.976 €.

Fonte: Agimeg