Castello d'Argile: per i bambini la sala tamponi si trasforma in un cinema

Di necessità virtù. Il Comune di Castello d'Argile, ha creato una piccola sala cinema per consentire ai bambini dell'asilo che dovevano eseguire i tamponi, di vivere questo momento cercando di limitare traumi o paure.

"In seguito a positività riscontrata da un frequentante dell'asilo nido 'Pollicino' di Castello d'Argile - spiega a BolognaToday il sindaco Alessandro Erriquez - abbiamo dovuto eseguire i tamponi ai nostri piccolissimi cittadini. Grazie alla collaborazione del Dipartimento di Salute Pubblica, del Distretto dell'Asl e della pediatria Gabriella Testa, abbiamo potuto allestire una sala-ambulatorio del Comune di Castello d'Argile. Per renderla accogliente l'abbiamo trasformata in una sala cinematografica dove sono stati trasmessi due di cartoni animati. Per fortuna c'è stato il lieto fine anche per i tamponi:tutti infatti, sono risultati negativi".