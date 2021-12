Dai tamponi ai vaccinati alla ridotta validità del green pass. Governo verso nuove misure, Bonaccini scettico

"Abbiamo una strategia netta: estendere la campagna vaccinale a tappeto, con terze dosi, i bambini , le categorie professionali... Chiedere adesso ai vaccinati di fare il tampone per entrare in cinema, teatri, ristoranti o stadi indebolisce proprio la campagna vaccinale nel momento in cui dobbiamo invece spingere ancora di più alle somministrazioni".

Così il presidente dell'Emilia Romagna , Stefano Bonaccini, che attraverso le pagine del Corriere della Sera torna a ribadire il suo dissenso verso alcune misure stringenti al vaglio del Governo in queste ore nella lotta al covid. Stroncatura dal Governatore alle politiche di tamponi a iosa - che bolla l'idea come " una misura controproducente" e ribadisce la sua ricetta: "proseguire sulla linea del rigore: uso delle mascherine, se necessario tornando a renderle obbligatorie anche all'aperto, estendendo l'utilizzo delle Fpp2, distanziamento, regole e, soprattutto, controlli più estesi".

Tamponi ai vaccinati e mascherine FFp2

Intanto oggi il Premier Mario Draghi, in conferenza stampa, ha ricordato che domani 23 dicembre il Governo deciderà come reagire alla quarta ondata trainata dalla variante Covid. Alla cabina di regia si discuterà infatti di mascherine anche all'aperto, già oggi previste in caso di grandi assembramenti e - a Bologna nel centro cittadino - si parlerà anche della possibilità di adottare le mascherine FFp2 in particolari situazioni, come in certi ambienti al chiuso.

Non è esclusa l'applicazione del tampone per i vaccinati - ha anche ricordato oggi il Premier- motivando la misura con il fatto che "c'è un periodo del green pass, in cui la protezione della prima e seconda dose decresce rapidamente e la terza dose non è stata ancora fatta. In questo periodo può essere utile fare un tampone, per capire se si è positivi. Sono sistemi per poter cercare di rallentare la diffusione del virus". Infine Draghi ha comunque ribadito che i vaccini restano la migliore difesa e invitato i cittadini a fare la terza dose di immunizzazione: "Il vaccino funziona anche contro le varianti, tre quarti dei morti sono non vaccinati".

Omicron e ipotesi di riduzione della validità del green pass

Non è quindi escluso che venga richiesto un tampone per i vaccinati visto - come ricordato da Draghi - il calo dell'efficacia di alcuni vaccini nel prevenire il contagio. Contestualmente potrebbero essere decisi una riduzione della validità del green pass così come l'esclusione dei test antigenici per ottenere il green pass e un utilizzo più massiccio dello smart working per la pubblica amministrazione.

No a chiusura lunga per le scuole

Da quanto ha oggi anticipato il Premier pare che sia da escludere l'allungamento delle vacanze scolastiche, idea che era circolata nei giorni scorsi. "Sono consapevole della sofferenza che giovani hanno subito a causa delle restrizioni - ha detto Draghi - Faremo di tutto per evitare che quell'esperienza si ripeta. Servono precauzioni anche nella scuola, a partire dallo screening"

"L'obbligo vaccinale resta sempre sullo sfondo, non è mai stato escluso - ha aggiunto il premier Mario Draghi - Oggi valuteremo se estenderlo ad altre categorie. Se i dati continuano a peggiorare l'obbligo vaccinale sarà oggetto di discussione in tempi brevissimi".

Altro spauracchio allontanato, è esclusa anche l'ipotesi di un lockdown per i non vaccinati.