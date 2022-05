Ecco 'Tana', la galleria-laboratorio per sostenere la socializzazione interculturale

Azione di rigenerazione urbana e culturale promossa dal Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna è il progetto dell'Aps Vicini d'Istanti che il 7 maggio alle ore 17 inaugura lo spazio ricreativo e di ricerca interculturale “Tana”, in via Azzo Gardino 12/c a Bologna.

L’associazione, vincitrice nel 2020 di Incredibol!, progetto del Comune di Bologna che sostiene la crescita del settore culturale e creativo dell’Emilia-Romagna, grazie alla recente vittoria del Bando per la concessione di immobili di proprietà comunale per finalità di promozione culturale rivolto alle Libere Forme Associative, apre ora una galleria-laboratorio di ricreazione per la città, con l’obiettivo di sostenere l’espressione artistica e la socializzazione interculturale cittadina.

Vicini d’Istanti

Vicini d’Istanti è un’associazione di promozione sociale nata nel 2017 per sostenere l’inserimento lavorativo e sociale dei richiedenti asilo e dei rifugiati.

Negli anni ha creato una sartoria sociale che si è occupata di formazione nell’ambito della moda, del design e della comunicazione garantendo lavoro stabile a sarti che oggi realizzano commesse di aziende e ordini su misura da privati.

Vicini d’Istanti ha collaborato con molte scuole, università e realtà del territorio bolognese

con progetti di promozione sociale poichè la propria mission fin dagli esordi è stata quella di cucire tessili e relazioni con l’intenzione di proseguire e implementare questa vocazione.

Oltre ai tradizionali corsi di formazione sartoriali e alle attività dell’associazione, il nuovo spazio di via Azzo Gardino ospiterà incontri, esposizioni e laboratori espressivi, con una particolare attenzione alla possibilità di riutilizzo di materiali di recupero e di scarto e alle tematiche interculturali.

Eventi in calendario a Tana

Tana si apre al pubblico con un calendario di eventi il cui primo appuntamento è in programma sabato 7 maggio alle ore 17 per un brindisi inaugurale e un laboratorio di costruzione collettiva di un mosaico di carta, composto dalla creatività dei partecipanti.

Calendario eventi di Tana nei mesi maggio e giugno 2022:

Giovedì 12 maggio/ore 17-19

Aquiloni da corsa

Laboratorio con Roberto Papetti, mastro giocattolaio e artista.

Costruzione di piccoli aquiloni da corsa da far volare nella piazzetta antistante la Tana.

Sabato 21 maggio/ore 17-19

Barbie Wax

Vestiamo le Barbie con abiti fatti al momento con gli scampoli di tessuto wax. Dai modelli in miniatura si potrà prendere spunto per realizzare un vero e proprio abito, in sartoria, con il sarto Mamadou Camara. Portare la propria Barbie.

Sabato 28 maggio/ore 17-19

Viva

Presentazione del libro “Di questi tempi” di Barbara Cassioli, racconto del viaggio da Bologna a Lampedusa per sostenere Mediterranea Saving Humans, sottoforma di laboratorio esperienziale e di emersione del sè condotto dall’autrice.

Sabato 4 giugno/ore 11-13

Upcycling Art Minghetti

Mostra di arazzi realizzati con stoffe di recupero ed esposizione di pattern grafici nati da una ricerca artistica sui tessuti africani wax, ad opera delle classi 1E e 1D del Liceo Minghetti.

Sabato 11 giugno/ore 17-19

Scomponimenti poetici

Laboratorio di autorappresentazione attraverso la fotografia condotto da Francesca Di Paolo. Componiamo e scomponiamo le nostre espressioni facciali per indagare le nostre emozioni.

Lunedì 20 giugno/ore 17-19

Ho dei fiori per la testa!

Costruiamo eccentrici ornamenti e copricapo floreali usando il foamiran, pelle scamosciata di plastica. Conduce Viktoria.

Lunedì 27 e martedì 28 giugno/ore 17-19

Tana marittima

Laboratorio di cucito per realizzare un costume da bagno con scampoli multicolore.