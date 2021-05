Vergato, intitolata al professore Giuseppe Morabito l'aula magna della scuola 'Veggetti'

Intitolata a al professore Giuseppe Morabito, scomparso qualche mese, l’aula magna dell’Istituto Comprensivo Statale di Vergato e Grizzana Morandi , “Emilio Veggetti” di Vergato.

La cerimonia di intitolazione si è svolta in due modalità: in presenza con i familiari del professor Morabito, il sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri, il dirigente scolastico Manuel Salvaggio e il vicesindaco di Grizzana Morandi Virginia Laffi, oltre al personale scolastico, che online. Da casa, infatti, erano collegati tutti gli studenti.

“La notizia morte del professor Giuseppe Morabito ha lasciato tutti sgomenti. E’ stata una grande perdita per tutta la comunità. Come amministrazione stavamo pensando ad una iniziativa per ricordarne la figura per questo quando la scuola ci ha proposto di intitolargli l’Aula Magna l’abbiamo subito accolta” ha dichiarato Giuseppe Argentieri, sindaco di Vergato.

“L’intitolazione assume il simbolo della prosecuzione di un dialogo bruscamente interrotto; una dimostrazione di come sia venuto a mancare uno dei pilastri portanti dell’Istituto; una rivendicazione della sua presenza in mezzo a noi a discapito degli eventi; un modo per mantenerne vivo il ricordo e consegnarne le tracce alle generazioni di studenti che qui in avanti frequenteranno la nostra scuola” ha sottolineato Manuel Salvaggio, dirigente scolastico.