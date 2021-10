Tartufo bianco dei colli bolognesi: difficile da trovare e il prezzo impenna

Non è l'annata migliore per il tartufo bianco, complice l'autunno caldo delle scorse settimane. Non resta che sperare nelle piogge dei prossimi giorni che potrebbero favorire la raccolta e di converso rallentare l'impennata dei prezzi, connessa ovviamente alla scarsa offerta attualmente sul mercato.

L'argomento ha tenuto banco anche oggi a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione della Tartufesta di Sasso Marconi dove Gian Luca Castagnoli, presidente della circoscrizione comunale Ascom, ha rivelato come "voci di corridoio" sul costo del tartufo, parlano di prezzi lievitati fino a 400, 450 euro all'etto. Ipotesi - riferisce l'agenzia Dire - avvalorata anche da Medardo Montaguti, vicepresidente Ascom Bologna, aggiungendo come si tratti di pezzi anche piuttosto piccoli.

Per ora "è tutto in divenire e ogni giorno potrebbe cambiare. Magari potrebbero trovarsi un po' più di tartufi tutti in una volta per poi tornare a diminuire", come rileva Castagnoli. Questo non impedisce tuttavia il progredire della tante sagre organizzate sul territorio bolognese in onore del "Re" bianco. L'obiettivo è di continuare a valorizzare un prodotto pregiato dei colli, insieme alle altre varietà che verranno offerte, per esempio, da domani a domenica e dal 30 ottobre al primo novembre proprio a Sasso Marconi. "L'invito ai ristoratori è quello di offrire tartufi e altri prodotti tipici della zona- aggiunge Marilena Lenzi, assessore al Turismo e al Marketing territoriale di Sasso Marconi- alcuni, per esempio, fanno largo uso dello scorzone nero, la varietà estiva del territorio".

