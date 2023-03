Taxi ancora in sciopero: corteo delle auto bianche e presidio in Piazza Maggiore

Sarà un primo giorno di primavera senza taxi quello di Bologna. Infatti le associazioni di categoria del settore taxi, Ascom taxi, Cna Fita Taxi, Confartigianato trasporto persone, Uiltrasporti, Unica Cgil taxi, Uri taxi hanno proclamato un altro sciopero,per il 21 marzo, che segue al fermo del 28 febbraio scorso, il secondo in meno di un mese.

Dopo lo stato di agitazione proclamato il 6 ottobre 2022 e all'ultimo sciopero "le scriventi OO.SS. proclamano un ulteriore fermo dei servizi taxi a Bologna per martedì 21 marzo 2023 dalle ore 08.00 alle ore 22.00, alle motivazioni già evidenziate nella comunicazione del 17 febbraio si aggiunge: mancata convocazione delle parti", si legge nella nota.

Come si svolgerà la giornata di sciopero

- ore 09.00 concentrazione dei taxi in Piazza Costituzione per una Assemblea di Categoria

- ore 10.30 avvio corteo taxi a passo d’uomo da Piazza Costituzione, Viale Aldo Moro, Via della Liberazione, Piazza dell’Unità, Via Matteotti, Piazza XX settembre, Via dell’Indipendenza, Via Rizzoli, Piazza Maggiore

- dalle ore 11.30 alle ore 13.00 Presidio taxi in Piazza Maggiore (non occupata l’area cosiddetta del crescentone)

Saranno garantiti durante le ore di fermo i servizi in garanzia, fanno sapere le Associazioni di categoria.