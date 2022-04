Telethon Primavera 2022 rilancia la ricerca sulla Malattie Neuro Muscolari

Scendono di nuovo in piazza i volontari della Fondazione Telethon e delle Associazioni partner, e in particolare la UILDM – Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, per sostenere la ricerca scientifica sulla Malattie genetiche Rare e garantire adeguati finanziamenti della solidarietà dei cittadini bolognesi ai ricercatori impegnati nello studiare e scoprire nuove frontiere della ricerca e consolidare i primi importanti successi nella definizione delle nuove terapie per molto patologie rare e rarissime. Il Comune di Bologna, che ha sempre patrocinato e sostenuto Telethon fin dalla sua prima edizione del 1990 - come riporta una nota - è ancora a fianco di questa importante manifestazione di solidarietà che sostituisce uno straordinario apporto di iniziative del privato-sociale ai servizi sanitari istituzionali ed al mondo della ricerca universitaria. Telethon Primavera 2022 finanzierà, tramite le donazioni dei nostri cittadini e la dedizione di tutti i sostenitori, i migliori progetti di ricerca selezionati dal Bando 2021 che affrontano la ricerca nel campo della malattie neuromuscolari.

Lo strumento, ormai consolidato e gradito, saranno i Biscotti del Cuore, in eleganti scatole di latta, saranno proposti nei banchetti promozionali che saranno allestiti in molte realtà della nostra città e dei comuni dell'area metropolitana, e soprattutto, anche per mantenere le cautele e le disposizioni che la pandemia ha determinato, nei numerosissimi Punti di Raccolta fissi attivati in collaborazione con le venticinque Edicole del SINAGI – Sindacato Nazionale dei Giornalai Italiani, che ha aderito alla iniziativa, in molti bar del centro e della periferia, in parecchi ENI-Cafè nei diversi distributori di benzina.



Perché la “Ricerca dona” e molti cittadini ed aziende si sono attivati per sostenerla. Sono 600 gli autobus della Azienda Tper che espongono la locandina invito di Telethon, mentre la Ciclistica Bitone, che festeggia il 50° anniversario della sua fondazione, dedica a Telethon la Grand Fondo delle Valli bolognesi del 22 maggio, che segna il ritorno all'attività sportiva. Il 7 e 8 maggio al tradizionale banchetto di Piazza dei Celestini, i volontari di Telethon avranno il piacere di incontrare la solidarietà dei cittadini bolognesi.