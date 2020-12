Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

La tradizionale mostra mercato di Natale di Terra Verde Onlus cambia forma e luogo! Fino al 23 di Dicembre non saranno più all'ombra delle Due Torri, ma apriranno le porte del loro laboratorio in via della Beverara 125/E. Uno spazio grande e al coperto dove proporre i tantissimi articoli della produzione storica di Terra Verde: complementi d'arredo, le nuove linee per la cucina ,per la casa unici a prezzi scontatissimi. L’Associazione Terra Verde Onlus lavora da 23 anni per accogliere e sostenere persone in difficoltà con cui realizzano i meravigliosi manufatti artigianali che vedrete esposti. Per rispettare le normative e visitare il Laboratorio occorre iscriversi per appuntamento al seguente link: https://doodle.com/poll/ v4bettb38hkvxaq4?utm_source= poll&utm_medium=link

