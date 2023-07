Aperto il testamento di Berlusconi, cosa andrà ai figli di Veronica Lario

Aperto il testamento di Silvio Berlusconi scomparso il mese scorso. Oltre ai figli di primo letto, nati dall'unione con Carla Elvira dall'Oglio, Marina e Piersilvio, ingente parte del patrimonio del cavaliere andrà alla prole di Veronica Lario, la bolognese che sposò il leader di Forza Italia in seconde nozze. Cospicuo anche il lascito per il fratello Paolo Berlusconi, l'ultima compagna Marta Fascina e il sempre fedelissimo Marcello Dell'Utri.

Le volontà dell'ex Premier sono state scritte a mano nel gennaio del 2022. Contengono un ultimo saluto ai figli e una divisione precisa del suo impero, come rende noto l'Ansa.

Divisione del patrimonio di Berlusconi tra i figli di Veronica Lario e Carla Elvira dall'Oglio

A Pier Silvio e Marina il padre ha lasciato la maggioranza di Fininvest. Avendo ricevuto l'intera quota disponibile, i figli del primo matrimonio di Berlusconi raggiungono insieme il 53% del gruppo con quote paritarie. La decisione su Fininvest e sul patrimonio era già stata presa nel 2006. Su un blocco note con l'intestazione Villa San Martino Silvio Berlusconi, il 2 ottobre, ha scritto a mano le sue volontà. Undici righe su un foglio e dieci su un altro per il suo testamento, con uno stile asciutto e chiaro. "Lascio la disponibile in parti uguali ai miei figli Marina e Pier Silvio. Lascio tutto il resto in parti eguali ai miei 5 figli Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi". Nel 2020 ha aggiunto le disposizioni a favore del fratello, che riceverà un lascito di 100 milioni.

A Marta Fascina,già parlamentare, un legato di 100 milioni. Secondo alcune anticipazioni di stampa alla donna andrebbe anche una delle resiidenza dell'imprenditore, Villa San Martino. A Marcello Dell'Utri, che fondò Forza Italia con il Cav, vanno 30 milioni.

Le parole di addio di Berlusconi ai suoi affetti

"Grazie, tanto amore a tutti voi, il vostro papà". Così Silvio Berlusconi, nel suo testamento ringraziando i figli dopo aver dato le disposizioni che riguardano Marta Fascina e Marcello Dell'Utri. "Per il bene che gli ho voluto e per quello che loro hanno voluto a me".

Berlusconi e Bologna

Una bolognese l'ha sposata. Conosce nel 1980 Veronica Lario, al secolo Miriam Raffaella Bartolini. Dal loro matrimonio sono nati tre figli, Barbara, Eleonora e Luigi. Si separano nel 2009, poi il divorzio 5 anni dopo.

All'ombra delle due torri Berlusconi fa la sua prima apparizione pubblica, in pompa magna, nel 1993, per inaugurare l'allora "Euromercato" di sua proprietà a Casalecchio di Reno (oggi "Gran Reno")

Chi sono i figli di Silvio Berlusconi e Veronica Lario

La primogenita della coppia Berlusconi-Lario è Barbara. Nata nel 1984, entra a far parte del consiglio di amministrazione di Fininvest nel 2003 e poi diventa amministratore delegato del Milan fino a quando la squadra non è stata venduta. Nel 2010 si laurea in filosofia all’Università Vita-Salute San Raffaele. E' stata spesso al centro del gossip per le sue relazioni amorose, come quando fu fidanzata con il calciatore del Milan Alexander Pato. Barbara ha cinque figli: due nati dalla relazione con Giorgio Valaguzza Alessandro, 2007, e Edoardo, 2009, e tre nati dalla storia con il suo attuale compagno, Lorenzo Guerrieri, Leone, 2016, Francesco Amos, 2018, e Ettore Quinto, 2021.

Eleonora è la quarta figlia di Silvio, è nata nel 1986, e lei insieme a Luigi sono i più riservati. La 37enne ha studiato alla St. John University di New York e non è chiaro se adesso viva a Londra insieme ai figli o se si sia trasferita a Milano. I suoi tre bambini Riccardo, 2013, Flora, 2016, e Artemisia sono nati dalla relazione con il modello inglese Guy Binns. La loro storia d'amore è giunta al capolinea probabilmente a maggio 2022 in seguito alla notizia di un possibile tradimento da parte di Binns. Il settimanale Chi la scorsa estate ha pubblicato le foto della prima vacanza da single di Eleonora dopo 11 anni. Dei cinque figli è l’unica a non sedere in nessun consiglio di amministrazione, pur detenendo da tempo un terzo di H14 (Holding italiana quattordicesima) che controlla il 21,42% di Fininvest.

Luigi, che porta il nome del nonno paterno, è nato nel 1988. È laureato alla Bocconi di Milano in Economia e finanza e nel 2007 è entrato nell'impresa di famiglia come consigliere ed è anche il titolare della società B.e.I. Immobiliare che gestisce il suo patrimonio e anche quello delle sorelle; è amministratore unico della holding B Cinque e presidente del consiglio di amministrazione di H14, di cui detiene un terzo delle quote assieme alle sorelle maggiori. Luigi Berlusconi si è sposato il 7 ottobre 2020 con Federica Fumagalli. Per le nozze la coppia aveva scelto una cerimonia molto intima e riservata a pochissimi invitati. Luigi e Federica hanno due figli: Emanuele Silvio e Tommaso Fabio.