Nuove aperture: la catena di cosmesi, cura della persona e pulizia casa punta ancora su Bologna

Tigotà ha aperto a Bologna, in via Corticella, è il 667esimo punto vendita in Italia, il decimo in città e il 120esimo in regione: presente al taglio del nastro l’assessora con deleghe all’economia e al commercio Luisa Guidone.

“Aprire un nuovo punto vendita è sempre un momento di particolare gioia per il gruppo – afferma Tiziano Gottardo, Presidente della società – Questa nuova apertura a Bologna - si legge in una nota - è significativa in termini di prospettiva e crescita. Abbiamo investito ogni mezzo a nostra disposizione per un’apertura che trasmette un segnale positivo sul fronte dello sviluppo occupazionale. Siamo molto legati ai territori in cui operiamo e cerchiamo di restituire, in termini di servizi, tutto ciò che la zona può offrire”.

Tigotà conta più di 5mila collaboratori con una percentuale di “quote rosa” che supera l’85% e attualmente in Emilia Romagna ci sono 17 posizioni aperte.Il rapporto del brand con la regione è particolare, il primo Tigotà è stato infatti aperto nel 2009 a Carpi in provincia di Modena.

“Vogliamo continuare a crescere – precisa Gottardo – e l’Emilia Romagna è sicuramente un nostro punto di riferimento”.

Nel 2021 il brand ha donato alla Regione Emilia-Romagna 20.000 litri di sapone liquido per le mani, distribuiti nei plessi scolastici regionali. La donazione è stata fatta proprio con l’intento di dare una mano nel complicato percorso che ha riportato in classe tutti gli studenti. Negli ultimi giorni, frutto di una collaborazione sinergica con la Croce Rossa Italiana, la società ha donato 25 chilometri di bende e più di 280mila garze sterili ai medici e agli infermieri che stanno aiutando la popolazione ucraina colpita dal conflitto.