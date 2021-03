Imola, cimitero del Piratello: installato un totem che consente di localizzare le sepolture dei propri cari

Al momento la posizione viene indicata solo in formato descrittivo, ma in futuro è prevista una funzione grafica che permetterà di vedere la posizione in mappa della sepoltura

E' pienamente funzionale il nuovo totem informativo installato all’ingresso dell’ala nuova del cimitero del Piratello, il primo del genere ad essere posizionato nei cimiteri cittadini: il totem consente di localizzare la sepoltura del proprio caro. Inserendo nome e cognome del defunto, secondo la modalità “inizia per”, l'utente ottiene informazioni circa il cimitero di sepoltura e la relativa posizione; in caso di omonimia vengono visualizzate tutte le posizioni.

Come spiega una nota, al momento la posizione viene indicata solo in formato descrittivo, ma in futuro è prevista una funzione grafica che permetterà di vedere la posizione in mappa della sepoltura. Inoltre, è allo studio una soluzione di geolocalizzazione delle sepolture attraverso un’apposita app per smartphone. Il totem informativo rappresenta il passo iniziale verso la futura realizzazione dello “smart cemetery”, inteso come gestione intelligente ed accessibile ai dati propri del cimitero, in senso generale, da parte di qualsiasi utente tramite l’utilizzo di piattaforme digitali quali PC, telefono, tablet, ecc.

"In pratica - prosegue la nota - verrà offerta la possibilità virtuale di visitare/accedere al cimitero non solo sotto l’aspetto delle sepolture, ma anche attraverso percorsi di carattere storico, architettonico, culturale ed artistico. Inoltre, sulle stesse piattaforme vengono rese accessibili le informazioni relative a disponibilità di loculi, sepolture, tombe di famiglia, anche tramite immagini, oltre alla visualizzazione degli articoli del regolamento cimiteriale connessi, le indicazioni di concessione, i costi, il tutto a servizio delle onoranze funebri e dei cittadini. Il progetto è complesso e prevede la gestione fisica e digitale degli strumenti di contatto (i totem), l’integrazione dei database per il recupero delle informazioni, la connessione di rete, protocolli da attivare e il rispetto delle normative legate ai dati sensibili, alla privacy, e l’integrazione con le piattaforme di condivisione della pubblica amministrazione".

Nel progetto è stato previsto, e attivato in via sperimentale, all’interno del cimitero del Piratello, un sistema informativo ulteriore composto da una quindicina di piccoli pannelli posti in posizioni di rilievo storico e culturale con una breve descrizione e Qr-code (codici bidimensionali che si leggono con un telefono o uno smartphone in grado di riconoscere la matrice di cui è composto e rimandare all’utente le informazioni) che apre delle informazioni aggiuntive, in formato testo o delle scansioni e/o delle immagini o video relative al punto in cui ci si trova.