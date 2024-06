Tour De France. Pienone di turisti, imprese soddisfatte, taxi bloccati: "Ci sono stati dei disagi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Bologna si tinge di giallo per il Tour De France. Migliaia di persone provenienti da tutta Europa si sono riunite in piazza dell'Otto Agosto per accogliere i ciclisti, in un'atmosfera elettrizzante e festosa. Bar e ristoranti hanno visto le loro attività fiorire, circondati da potenziali clienti e tifosi che hanno animato le strade con bandiere e cartelloni in una moltitudine di lingue diverse.

Non tutti i bolognesi sono stati soddisfatti

Tuttavia, alcuni sono rimasti delusi dalla giornata di oggi. Gli albergatori, infatti, non hanno registrato un significativo aumento delle prenotazioni, contrario alle loro aspettative.

Anche i tassisti hanno manifestato il loro malcontento a causa delle numerose chiusure stradali, che hanno complicato la loro attività quotidiana.

La protesta della Polizia Locale

Gravi problematiche nella gestione del Tour de France sono state causate dello sciopero a cui ha aderito il personale della Polizia Locale: su 200 dipendenti erano presenti circa 35. La Questura di Bologna e il compartimento della Polizia Stradale Emilia-Romagna hanno ulteriormente rimodulato i servizi, fornendo il personale necessario per coprire anche i punti critici lasciati scoperti dalla Polizia Locale di Bologna.In particolare, la Polizia Stradale ha fornito 8 motociclisti e 3 equipaggi che hanno preceduto il gruppo dei ciclisti in modo da coprire eventuali zone scoperte.

La posizione del Sindacato Generale di Base

Sul punto è intervenuto anche il Sindacato Generale di Base. "Si è arrivati a questo perchè la Giunta Lepore ha deciso di non convocare mai i sindacati che ormai rappresentano la maggioranza dei lavoratori - si legge in una nota - . Ricordiamo il recente accordo sindacale rigettato dalla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori in un appositi referendum e dalle alte adesioni agli scioperi precedenti. Inoltre lo sciopero odierno fa carta straccia dell’ultimo accordo di intenti prodotto in un incontro “clandestino” con i soli sindacati che si opponevano allo sciopero medesimo e pubblicizzato alla stampa dal Sindaco tre giorni fa. Oggi la percentuale di sciopero è talmente alta che ci auguriamo che il sindaco, la capo di gabinetto, il Comandante, l'assessore Bugani ed il Direttore Generale si facciano un bagno di umiltà e decidano di convocarci magari utilizzando quel protocollo sulle relazioni sindacali territoriali che non si capisce perché abbia unilateralmente deciso di non applicare". L'auspicio è che da Palazzo d'Accursio venga convocato un incontro nelle prossime ore.

L'intervento del capogruppo della Lega Matteo Di Benedetto

Anche le opposizioni hanno cavalcato la protesta, con il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto che sottolinea come “lo sciopero della polizia locale di Bologna si sia fatto notare, soprattutto nei numeri. Ora è tempo che Lepore si siede al tavolo e ascolti le istanze degli agenti di Bologna - aggiunge - la situazione non può continuare in questo modo”.