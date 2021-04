Tour-tlen: distribuzione di oltre 1.500 box contenenti il pranzo pasquale

La ristoassociazione Tour-tlen presenta la collaborazione con Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per la preparazione di oltre 1.500 box contenenti il pranzo pasquale per due persone. Il progetto - come spiega una nota - pone l’accento sulla possibilità di consumare comodamente il pranzo di Pasqua realizzato dai ristoratori direttamente a casa propria.

I box saranno consegnati a tutti i dipendenti Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna all’uscita dai turni di lavoro nelle sedi di Crespellano e Zola Predosa. Le persone che invece sono in smartworking riceveranno il box direttamente a casa, così che non debbano recarsi appositamente in azienda per ritirarlo.

In rappresentanza dei ristoratori, la chef stellata Aurora Mazzuchelli ha dichiarato: "Una splendida iniziativa. Sono felice di questa sinergia tra una multinazionale importante come il gruppo Philip Morris, così attenta verso i suoi dipendenti e la nostra Associazione che ha avuto così l'opportunità, nonostante le restrizioni del momento, di essere presente sulle tavole di molte famiglie in questi giorni di festa".

Un giudizio positivo è stato espresso anche dal Maestro Pasticcere Gino Fabbri, socio onorario dell’Associazione, che si occupa della realizzazione del dolce all’interno della box: “Per il secondo anno sarà una Pasqua anomala che ci dà la possibilità di gustare a casa un pranzo di primissima qualità, come fossimo al ristorante. Ho pensato di proporre la torta di riso, per la sua tradizione, perché è una torta tipicamente bolognese con aromi, profumi e gusti della nostra terra dei quali non ci stanchiamo mai.”

Massimo Caffarelli, Direttore di Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna, ha fortemente voluto questa collaborazione e ha commentato: “Siamo orgogliosi di realizzare un progetto con l’associazione Tour-tlen, una realtà straordinaria, custode del patrimonio gastronomico bolognese, soprattutto in questo momento di difficoltà che stiamo vivendo. In questo modo non solo confermiamo così il nostro supporto a una importante realtà del territorio, ma abbiamo anche la possibilità di offrire alle nostre persone e alle loro famiglie un dono per le festività pasquali.

La ristoassociazione Tour-tlèn, nel ringraziare Philip Morris Manufacturing & Technology Bologna per aver permesso ai suoi cuochi di condividere intimamente il pranzo pasquale con i suoi dipendenti, invita i cittadini a sostenere la ristorazione locale scegliendo un menù delivery tra tutti quelli proposti dall’intero comparto. Per chi ha fatto dell’accoglienza una missione sarà un privilegio servire le famiglie direttamente nelle proprie case.