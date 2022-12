Dal ponte dell'Immacolata a Natale: si prevede traffico da bollino rosso

Il calendario di dicembre ci "regala" un ponte, mentre le festività natalizie cadranno nei fine settimana. Si prevede dunque traffico più che intenso intorno al nodo di Bologna, da bollino rosso, nelle giornate di giovedì 8 e per il rientro di domenica 11 dicembre su strade e autostrade. Affollatissimi anche i treni.

Non andrà meglio per le festività, visto che Natale cadrà di domenica così come Capodanno. Si ricorda che dal 15 novembre sono obbligatori gli pneumatici invernali.

Il blocco dei mezzi pesanti

Non potranno circolare:

Giovedì 8 dicembre (Immacolata) dalle 09 alle 22

Il 25 (Natale) è domenica

Lunedì 26 dicembre (Santo Stefano) dalle 09 alle 22

Nessun blocco il 31 dicembre, la vigilia di Capodanno, stop anche per il primo gennaio 2023.

