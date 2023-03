Traffico sulla A1: uscita chiusa e modifiche alla viabilità

Sulla A1 Milano-Napoli, la stazione di Firenze sud è chiusa in entrata verso Roma per lavori, fino alla mezzanotte di domenica 12 marzo, in modalità continuativa. Lo rende noto Autostrade.

In alternativa si consiglia di entrare a Firenze Impruneta.



Sulla A1 Milano-Napoli, fino a martedì 11 aprile, in modalità continuativa, è presente un cantiere per lavori di realizzazione della nuova pavimentazione nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi.

La cantierizzazione garantirà in orario diurno la transitabilità su due corsie in direzione di Milano, mentre verranno mantenute tre corsie verso Bologna.

In orario notturno, invece, sarà assicurata una corsia in direzione Milano e due verso Bologna.

Al fine di agevolare gli spostamenti domenicali, in tale giornata verranno garantite tre corsie di marcia in entrambe le direzioni verso Milano e Bologna.