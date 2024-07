Campagna dello zucchero: stop ai camion, la mappa delle strade

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Divieto di circolazione ai mezzi pesanti a Baricella, Malalbergo e Minerbio, sulle SP44 “Bassa Bolognese” e SP47 "Baricella – Altedo".

Dal 15 luglio inizia la campagna saccarifera e, come spiega la Città Metropolitana, aumenta il traffico pesante diretto allo stabilimento CO.PRO.B nel comune di Minerbio.

Le strade coinvolte

È stato istituito il divieto di transito a tutti gli automezzi con massa a pieno carico superiore a 3,5 t, esclusi i residenti, gli afferenti alle proprietà private, i mezzi di soccorso e le linee di trasporto pubblico

• lungo la SP 44 “Bassa Bolognese” dal km 8+810 al km 10+907 in direzione Bentivoglio (dall’intersezione con la SP 5 all’intersezione con la SS 64);

• lungo la SP 47 “Baricella-Altedo” dal km 0+000 al km 4+378 in direzione Baricella (dall’intersezione con la SS 64 all’intersezione con la SP 5);

Inoltre, è istituito l’obbligo di svolta a destra su via Laurina al km 2+810 della SP47 “Baricella – Altedo” per i veicoli provenienti da Baricella in direzione Altedo, dalle ore 8 di lunedì 15 luglio fino alle ore 00:00 di venerdì 1 novembre e per il medesimo intervallo temporale degli anni successivi, in perpetuo fino a revoca.