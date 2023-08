Traffico, giornata di rientri: bollino rosso su strade e autostrade

Traffico da bollino rosso su strade e autostrade anche dell'Emilia Romagna. A partire dal pomeriggio di ieri, e per tutta la giornata di oggi, è "bollino rosso", dalle 07 alle 22.

Gli spostamenti più consistenti sono quelli verso le grandi città e tra i tratti più critici, quelli a gestione Anas, A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio, la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.

Le autostrade sotto osservazione sono la A14 e la A1. E' in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti dalle 7.00 alle 22.00.

Come informarsi

Sul sito Autostrade, tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I., nonché tramite i Pannelli a Messaggio Variabile presenti lungo gli itinerari autostradali.

Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).