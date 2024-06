In via Massarenti chiude la preferenziale, bus deviati

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da lunedì 10 giugno, prenderanno i lavori di manutenzione straordinaria che riguarderanno strada e marciapiedi di via Massarenti, nel tratto che va dai viali di circonvallazione a via Zaccherini Alvisi.

L’intervento avrà una durata di circa tre mesi con termine previsto a inizio di settembre.

Modifiche alla circolazione

Dal 10 al 19 luglio è previsto il restringimento della carreggiata di via Massarenti.

da Piazza di Porta San Vitale a via Zaccherini Alvisi chiusura della corsia preferenziale, riservata al transito del trasporto pubblico

via Massarenti, senso unico di circolazione da via Zaccherini Alvisi a piazza di porta S.Vitale verso piazza e conseguente senso vietato nell'opposta direzione

via Ercolani all'intersezione con via Massarenti, direzione consentite diritto e sinistra per i veicoli provenienti da sud

Viale Filopanti all'intersezione con via Massarenti direzioni consentite diritto e destra

via Malaguti arrestramento della striscia di arresto, corsia di svolta a sinistra di circa 5 metri

all'intersezione con Viale Filopanti

Deviazioni bus

La linea 14 di Tper verrà deviata su viale Filopanti con successiva svolta a destra in via Malaguti, per poi proseguire in via Zaccherini Alvisi e infine rientrare su via Massarenti.