Traffico, riapre via dei Carbonesi, chiude via Tagliapietre

Via de' Carbonesi riapre al traffico privato nell'intero tratto da Via Farini a Via Barberia da oggi 15 marzo. E' quindi in dirittura di arrivo il super cantiere del centro storico partito a giugno del 2022 per eliminare le barriere architettoniche, allargamento del marciapiede e per dare alla via una nuova pavimentazione.

Oggi chiude però il tratto finale di Via Tagliapietre, con deviazione del traffico sull'asse principale de' Carbonesi - Barberia. Il prossimo step prevede, entro il 24 marzo, la riapertura al traffico privato di Via Collegio di Spagna.

Ipotesi pedonalizzazione?

Sulla pedonalizzazione post-cantiere si è aperta una discussione, e anche qualche polemica, in città: l'ipotesi sarebbe di far rientrare la via nei T-Days. Il Comune diffonderà a giorni l'esito dell'istruttoria effettuata tra chi vive e frequenta la zona, e anche quale decisione adottare rispetto alla chiusura più o meno parziale della via.

Favorevole alla pedonalizzazione nei fine settimana Ascom, Associazione Commercianti, contrari gli esponenti cittadini di Fratelli d'Italia che hanno fatto partire una petizione: "Danneggerebbe ulteriormente i commercianti, i mezzi di trasporto pubblico quali i taxi, e bloccherebbe la mobilità in centro".