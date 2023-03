Trasporti, come raggiungere il Cosmoprof dall'Aeroporto Marconi

In occasione della kermesse del beauty Cosmoprof, in programma a BolognaFiere, Tper ha disposto alcuni servizi diretti da e per l'aeroporto Marconi:

Bus diretto navetta 945

Collegamento diretto, la linea 945 che collega l’Aeroporto Marconi alla Fiera al costo di 10.00 € per la sola andata o di 18.00 € andata/ritorno.

Su questa linea, che sarà attiva da giovedì 16 a lunedì 20 marzo, il pagamento avviene direttamente a bordo autobus avvicinando la propria carta di credito o carta bancomat, purché contactless, ai validatori gialli a bordo bus. Utilizzando il medesimo strumento di pagamento sia all’andata che al ritorno si beneficia della tariffa scontata di 18 euro automaticamente. Se si paga utilizzando lo smartphone o lo smartwatch è necessario conoscere il PAN (numero della carta dematerializzata, che è diversa da quella fisica), per fornirlo ai verificatori in caso di controlli.

Tariffa integrata Marconi Express (People Mover) - Tper area urbana

Pacchetti per i visitatori della fiera che atterranno all’Aeroporto Marconi di Bologna. Per raggiungere l’esposizione sarà, infatti, possibile – dal 15 al 20 marzo - utilizzare i servizi del People Mover e di Tper in area urbana, con due diverse formule, acquistabili alle emettitrici in aeroporto o tramite l’app Roger.

MARCONI EXPRESS SOLO ANDATA O RITORNO PIÙ BUS URBANO: formula che consente di utilizzare la monorotaia dall’aeroporto Marconi alla stazione ferroviaria o viceversa, per poi proseguire con gli autobus urbani con il medesimo biglietto. Il biglietto ha validità di 75 minuti se acquistato con l’app Roger, che consente la validazione diretta a bordo, oppure di 120 minuti se acquistato alle emettitrici che rilasciano un titolo già validato al costo forfettario di 12 euro.

MARCONI EXPRESS ANDATA E RITORNO PIÙ BUS URBANO PER 3 GIORNI: Con questa tariffa integrata è possibile utilizzare la monorotaia in andata e ritorno tra l’aeroporto Marconi e la stazione ferroviaria, per poi muoversi liberamente con il trasporto pubblico urbano Tper per tre giorni consecutivi dalla prima validazione al costo di 23 euro.

La stessa integrazione è applicabile anche al servizio notturno su gomma “Marconi Express 940” che garantisce il collegamento tra l’aeroporto e la Stazione Centrale ai passeggeri in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte.