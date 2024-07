Treni Bologna-Milano, ancora disagi nel week end: cancellazioni e modifiche di percorso

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La circolazione sulla Bologna-Milano è rallentata dopo lo svio di un treno merci avvenuto il giorno 11 luglio nei pressi di Parma e i treni procedono su un unico binario, viaggiando con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato. Coinvolti anche i treni AV che possono subire variazioni.

- I treni Intercity possono subire deviazioni, limitazioni di percorso e cancellazioni e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti.

- I treni Regionali sono cancellati tra Parma e Reggio Emilia. Attive corse con bus con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il programma relativo ai treni regionali per il fine settimana

Programma dei provvedimenti dei treni Regionali di venerdì 19 luglio

Programma dei provvedimenti dei treni Regionali di sabato 20 luglio

Programma dei provvedimenti dei treni Regionali di domenica 21 luglio

Treni Alta Velocità venerdì 19 luglio instradati sul percorso alternativo

• FR 8802 Ancona (5:20) - Milano Centrale (9:15): il treno ferma a Reggio Emilia AV e non ferma a Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

• FR 8806 Pescara (6:00) - Milano Centrale (10:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8804 Ancona (6:20) - Milano Centrale (9:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV e non ferma a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8818 Lecce (8:04) - Milano Centrale (16:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) - Bari Centrale (15:30): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

• FR 8820 Taranto (9:16) - Milano Centrale (17:54): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8824 Lecce (9:58) - Milano Centrale (18:55): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8809 Milano Centrale (12:05) - Lecce (21:00): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

• FR 8819 Milano Centrale (16:05) - Bari Centrale (23:36): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

• FR 8830 Bari Centrale (16:30) - Milano Centrale (23:55): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia e Parma.

• FR 8823 Milano Centrale (17:50) - Pescara (23:05): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

• FR 8825 Milano Centrale (18:50) - Ancona (22:42): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

• FR 9330 Roma Termini (19:50) - Milano Centrale (0:15): il treno oggi ferma a Reggio Emilia AV anziché a Reggio Emilia, Parma e Piacenza.

• FR 8829 Milano Centrale (20:05) - Ancona (23:38): il treno ferma a Reggio Emilia AV anziché a Parma, Reggio Emilia e Modena.

Treni Intercity, venerdì 19 luglio: modifiche alla circolazione

• IC 583 Milano Centrale (5:10) - Bologna Centrale (7:44): il treno è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 1528 Bologna Centrale (10:46) - Milano Centrale (13:20): il treno è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 599 Milano Centrale (16:35) - Bologna Centrale (18:50): il treno è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Milano Rogoredo, Lodi, Piacenza, Fidenza, Parma, Reggio Emilia e Modena possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• IC 1526 Bologna Centrale (22:10) - Milano Centrale (0:30): il treno è cancellato. I passeggeri in partenza da o diretti a Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Piacenza, Lodi e Milano Rogoredo possono rivolgersi al personale di Assistenza clienti di Trenitalia.