Moto Gp, per l'ultima gara di Valentino Rossi treni con fermata straordinaria a Misano

Ci siamo quasi. Conto alla rovescia per il Gran Premio di Misano. A rendere ancora più speciale questa edizione del Moto GP l’ultima gara di Valentino Rossi in Italia, prima della gara di Valencia che segnerà il saluto finale del campione di Tavullia ai tifosi di tutto il mondo.

Per l'occasione piano trasporti ferroviari ad hoc durante dal 22 al 24 ottobre. Sono 15 ogni giorno le corse di Trenitalia Tper e Trenitalia per le quali, in accordo con la Regione Emilia-Romagna, è stata prevista la fermata straordinaria nella stazione di Misano Adriatico. Sette avranno origine da Piacenza o da Bologna e 8 da Ancona.

I collegamenti saranno effettuati prevalentemente con i nuovi convogli Rock a doppio piano, sui quali è oggi ammessa la salita di 1174 persone (di cui 600 sedute).



"I treni regionali, che durante l’estate hanno accompagnato tanti turisti verso le località di vacanza, affiancano dunque ora una delle manifestazioni sportive più attese dagli appassionati di motociclismo", così una nota di Trenitalia, ricordando che l’elenco dei treni con fermata straordinaria a Misano Adriatico è consultabile su www.trenitaliatper.it.