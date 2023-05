Treno deragliato: torna regolare la circolazione Bologna-Firenze

E' tornata alla normalità la circolazione dei treni tra Firenze-Bologna dopo il deragliamento tra Firenze Castello e Sesto Fiorentino del 20 aprile scorso che fortunatamente non ha provocato conseguenze per le persone, mentre l'infrastruttura ha riportato importanti danni.

Il servizio di Trenitalia è stato dunque riprogrammato a partire da domani, 15 maggio, fino al 10 giugno. LEGGI Programma da lunedì 15 maggio a sabato 10 giugno 2023

Maltempo, danni ingenti

La circolazione rimane invece sospesa tra Russi e Lugo per danni causati dal maltempo: i treni Regionali possono subire ritardi, cancellazioni, limitazioni di percorso e instradamenti sul percorso alternativo tra Bologna e Ravenna via Faenza - Russi. E' stato attivato il servizio sostitutivo con bus per i treni Regionali tra Ravenna e Castelbolognese.

Rfi fa sapere che "il graduale deflusso delle acque, che nei giorni scorsi hanno allagato vaste aree del territorio ravennate, ha messo in evidenza i pesanti danni all’infrastruttura ferroviaria – stimati in 2,5 milioni di euro - provocati fra le località di Lugo e Russi dal recente maltempo".

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana hanno rilevato danni a circa un chilometro e 800 metri di binario e ad un ponte ferroviario. La durata dei lavori di ripristino sarà di almeno due settimane.