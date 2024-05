Turismo in crescita a Bologna. La città turrita piace soprattutto agli stranieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

I dati gennaio-marzo 2024 confermano il buon stato di salute del turismo in Emilia-Romagna. Crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell’anno, + 9,9% rispetto al 2023 (+ 11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019).

Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019).

In percentuale, le Città d’arte e d’affari, trainate dalle Destinazioni Turistiche, pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi).

Questi i principali dati del Rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna rilevati dall’Ufficio regionale di statistica nell’ambito delle indagini Istat.

I dati a Bologna e provincia

(DOMANDA TURISTICA NEGLI ESERCIZI RICETTIVI PER DESTINAZIONE -valori assoluti anno 2024 e variazione percentuale sul 2023 e sul 2019- Territorio: provincia di BOLOGNA Periodo Gennaio-Marzo )

Secondo i dati provvisori snocciolati dalla Regione Emilia Romagna, nel primo trimestre 2024 le visite crescono anche nel capoluogo emiliano. A Bologna tra gennaio e marzo si sono contati 235.247 turisti italiani (+2,4 rispetto al 2023 e + 6,7 rispetto al 2019) e 154.294 turisti esteri (+12 rispetto al 2023 e + 177 rispetto al 2019), per un totale di 389.541 presenza (ovvero il 6% in più rispetto allo scorso anno e il 10,5% in più rispetto cinque anni fa).

Tendenza in crescita in quasi tutto il territorio metropolitano. Ad eccesione di alcuni comuni, che invece nel trimestre iniziale del 2024 hanno registrato una flessione di visite rispetto agli anni precedenti. I territori del Bolognese che hanno incassato un incremento maggiore quest'anno sono San Lazzaro di Savena (+62% rispetto al 2023), Valsamoggi (+65% ) e Loiano (oltre l'80% in più rispetto al 2023)

Dalle città d’arte e d’affari, alla riviera

Guradando al resto della Regione Emilia Romagna, le Città d’arte e d’Affari crescono per le presenze del +4,8% sul 2023 (+ 13,7% sul 2019) e per gli arrivi del +3% sul 2023 (+4,5% sul 2019).

La crescita maggiore in percentuale è quella della Riviera, con presenze complessive (italiani e stranieri) che si attestano a +25,1% sul 2023 (+24,4% sul 2019), mentre gli arrivi registrano un +26,5% sul 2023 (+ 23,7% sul 2019).

Località termali

Migliorano le località termali con presenze del +7,6% sul 2023 (-3% rispetto al 2019). Gli arrivi sono aumentati del +13,2% rispetto al 2023 (-7,8% sul 2019).

Località collinari e Appennino

Continua il trend positivo tra gennaio e marzo delle località collinari, con pernottamenti che salgono al +11,7% sul 2023 (+16% sul 2019), mentre per gli arrivi l’aumento è del +14,4% rispetto al 2023 (+12,4% sul 2019).

In flessione invece dati relativi all’Appennino, anche a causa della scarsità di precipitazioni nevose per il clima mite invernale, che registrano il -10,3 % di presenze rispetto al 2023 (-17,6% sul 2019) e il -9,6% di arrivi sul 2023 (-18,2% sul 2019).