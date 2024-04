Turismo, nel primo trimestre del 2024 arrivi in aumento

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli arrivi e le presenze dei turisti in Emilia-Romagna nel primo trimestre del 2024 sono in aumento rispetto al 2023. Lo scrive la Regione nel Rapporto sul movimento turistico nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere dell’Emilia-Romagna rilevati dall’Ufficio regionale di statistica nell’ambito delle indagini Istat: “I dati gennaio-marzo 2024 confermano il buon stato di salute del turismo in Emilia-Romagna – scrive la Regione in una nota –. Crescono le presenze di turisti italiani e stranieri nel primo trimestre dell’anno, + 9,9% rispetto al 2023 (+ 11,9% sul 2019), e gli arrivi +9,3% sempre rispetto allo scorso anno (+5,4% sul 2019). Aumentano ancora i turisti esteri, +15,5%, con un incremento del 13,3% rispetto al 2023 (+ 15,9% rispetto al 2019)”.

“In percentuale – continua il comunicato – le città d’arte e d’affari pesano sul movimento turistico regionale per il 43,6% delle presenze e il 47,6% degli arrivi complessivi, seguite dalla Riviera (31,8% delle presenze e 27,9% degli arrivi)”.

I numeri in dettaglio

Crescono le presenze turistiche nelle città d’arte e d’affari con un +4,8% sul 2023 e + 13,7% sul 2019; gli arrivi aumentano del 3% sul 2023 e del 4,5% sul 2019. La crescita maggiore in percentuale è quella della riviera, con presenze complessive (italiani e stranieri) che si attestano a +25,1% sul 2023 (+24,4% sul 2019), mentre gli arrivi registrano un +26,5% sul 2023 (+ 23,7% sul 2019). Continua la tendenza positiva tra gennaio e marzo delle località collinari, con pernottamenti che salgono al +11,7% sul 2023 (+16% sul 2019), mentre per gli arrivi l’aumento è del +14,4% rispetto al 2023 (+12,4% sul 2019). In flessione invece dati relativi all’Appennino, anche a causa della scarsità di precipitazioni nevose per il clima mite invernale, che registrano il -10,3 % di presenze rispetto al 2023 (-17,6% sul 2019) e il -9,6% di arrivi sul 2023 (-18,2% sul 2019).

In particolare, la provincia di Bologna nel primo trimestre del 2024 ha accolto più di 540mila turisti sia italiani che stranieri, con un +6,8% rispetto al 2023 e +3,5% sul 2019. Il Comune con i migliori dati in termini percentuali di questi primi tre mesi è Loiano, con un +83,6% rispetto al 2023 e +73,9% sul 2019.