Turrita d’Argento a Francesco Ubertini: "Ha contribuito al progresso della Città"

Il sindaco Matteo Lepore conferirà la Turrita d’Argento a Francesco Ubertini, Rettore Alma Mater dal 2015, che si appresta a lasciare la carica al successore Molari. La decisione di conferire il prestigioso riconoscimento da parte del Comune di Bologna è stata assunta dal sindaco Matteo Lepore per il “significativo contributo profuso, nel corso del suo intero mandato, per il progresso della Città e l’affermazione anche a livello internazionale dei valori della scienza e conoscenza, identità e destino di Bologna”.

Il Sindaco proporrà alla prossima presidenza del Consiglio Comunale di invitare il professor Ubertini a tenere uno speech dedicato a Bologna e al suo futuro nel campo dei dati e dell’innovazione in occasione del conferimento.



Curriculum Ubertini, tutti gli incarico del Rettore Alma Mater

Professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali e Rettore dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna (dal 2015 ad oggi).

dal 2021: Presidente della Fondazione per la Formazione universitaria a orientamento professionale– FUP.

dal 2021: membro del Comitato Consultivo di Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca.

dal 2020: membro del Comitato di Indirizzo Fondazione IHEA - Italian Higher Education with Africa.

dal 2020: Presidente dell’Osservatorio della Magna Charta.

dal 2019: membro del Board of Rectors di UnaEuropa - University Alliance Europe (www.una-europa.eu).

dal 2019: membro del Presidents Board di EBU - European Bioeconomy University (european-bioeconomy-university.eu).

dal 2019: membro del Board della European University Association.

dal 2015: Presidente della Fondazione Federico Zeri.

dal 2015: Presidente della Bologna Business School.

dal 2015: Presidente di Fibra – Fondazione culturale Italo Brasiliana.

dal 2015: membro dell’Accademia delle Scienze dell’Istituto di Bologna.

dal 2007: professore ordinario di Scienza delle Costruzioni.

Formazione, Titoli e Incarichi Ricoperti

2017 - 2021: membro della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.

2016 - 2020: membro del Consiglio dell’Osservatorio della Magna Charta.

2016 – 2019: Presidente della Bononia University Press.

2017 – 2018: Presidente di UniAdrion.

2012 – 2015: membro del Senato Accademico, Università di Bologna.

2010 – 2015: direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM), Università di Bologna (www.dicam.unibo.it).

2013 – 2015: membro del Consiglio di Amministrazione del Centro Ceramico, designato dall'Università di Bologna (www.cencerbo.it).

2010 – 2015: membro del Comitato di direzione del Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale in Edilizia e Costruzioni, Università di Bologna.

2008 – 2015: tutore del Collegio Superiore dell'Università di Bologna (www.collegio.unibo.it).

2002 – 2015: membro del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali, Università di Bologna.

2010 – 2014: membro del Technical Committee on Computational Solid and Structural Mechanics, European Community on Computational Methods in Applied Sciences (www.eccomas.org).

2006 – 2013: membro del Comitato Direttivo del Gruppo Italiano di Meccanica Computazionale (GIMC), dell'Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata (AIMETA, www.aimeta.it).

2007 – 2010: direttore del Dipartimento di Ingegneria delle Strutture, dei Trasporti, della Acque, del Rilevamento, del Territorio (DISTART), Università di Bologna.

2008 – 2010: direttore del Master di II livello in Gestione del rischio indotto da disastri naturali, Università di Bologna.

2003 – 2007: coordinatore del Laboratorio di Meccanica Computazionale (LAMC), DISTART, Università di Bologna (www.unibo.it/LAMC).

2001 – 2007: professore associato di Scienza delle Costruzioni (ICAR/08, 08/B2), pres­so la Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna.

2000 – 2001: ricercatore universitario di Scienza delle Costruzioni (ICAR/08, 08/B2), pres­so la Facoltà di Ingegneria, Università di Bologna.

1999 – 2000: titolare di assegno di ricerca, presso il DISTART, Università di Bologna.

1998 – 1999: titolare di borsa di studio post-dottorato, presso l'Università di Bologna.

1994 – 1998: dottorato di ricerca in Meccanica delle Strutture, X ciclo, Università di Bologna.

1994: laurea in Ingegneria Civile, Uni­versità di Bologna (100/100 e lode).

Riconoscimenti e Premi

2020: Medaglia col Sigillo di Caterina Sforza.

2020: Onorificenza Città di Ravenna.

2019: Commendatore, Ordine al Merito, Repubblica Italiana.

2019: Grande Ufficiale, Ordem de Rio Branco, Repubblica Federale del Brasile.

2018: Cavaliere di Gran Croce, Ordine di Sant'Agata, Repubblica di San Marino.

2018: Paul Harris Fellow, Rotary.

2016: Thomas Hart Benton Mural Medallion, Indiana University.

2016: Albo d'oro, Città di Perugia.

Attività Organizzativa in Ambito Scientifico

2018: co-presidente del Comitato Organizzatore del 10th European Solid Mechanics Conference – ESMC 2018 (Bologna, 2-6 luglio 2018).

2014: membro del Scientific Committee del 11th World Congress on Computational Mechanics – WCCM XI, 5th European Conference on Computational Methods – ECCM V e 6th European Conference on Computational Fluid Dynamics – ECFD VI (Barcellona, 20-25 luglio 2014).

2014: co-presidente del Comitato Organizzatore di International Seminar on Mechanics of Masonry Structures – MURICO 4 (Ravenna, 9-11 settembre 2014).

2012: membro del Comitato Scientifico del XIX Convegno di Meccanica Computazionale – GIMC 2012 (Rossano, 25–27 giugno 2012).

2011: presidente del comitato organizzatore del XX Congresso dell'Associazione Italiana di Meccanica Teorica e Applicata – AIMETA 2011 (Bologna, 12–15 settembre 2011).

2010: membro del Comitato Scientifico del XVIII Convegno di Meccanica Computazionale – GIMC 2010 (Siracusa, 22–24 settembre 2010).

2009: membro del Comitato Scientifico del 3° Convegno Nazionale di Meccanica delle Strutture in Muratura Rinforzate con Compositi – MuRiCo 3 (Venezia, 1-3 aprile 2009).

2009: membro del Comitato Organizzatore del XIII Convegno ANIDIS L'Ingegneria Sismica in Italia (Bologna, 28 giugno-2 luglio 2009).

2008: membro del Comitato Scientifico del XVII Convegno di Meccanica Computazionale – GIMC 2008 (Alghero, 10–12 settembre 2008).

2008: membro del Local Organizing Committee del 8th World Congress on Computational Mechanics – WCCM8 (Venezia, 30 giugno – 5 luglio 2008).

2006: presidente del comitato organizzatore del XVI Convegno Italiano di Meccanica Computazionale – GIMC 2006 (Bologna, 26–28 giugno 2006).