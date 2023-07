Ecco "Tutto esaurito", il primo festival dello stress. Lepore e Zuppi tra i primi ospiti

Qual è la più grande paura di un sindaco, un vescovo, un comico, un’imprenditrice, un’attrice? Quali incubi fanno? Come sopportano le critiche? Come gestiscono la rabbia e l'ansia? Sono solo alcune delle domande che il giornalista Emilio Marrese rivolgerà a volti noti di Bologna e non solo, come il sindaco Matteo Lepore e l’arcivescovo e cardinale Matteo Maria Zuppi. È questa l'idea alla base della prima edizione del festival dello stress “Tutto Esaurito", cinque interviste in altrettante serate "per informare e divertire su un tema che riguarda tutti", spiegano i promotori. Il festival vuole essere infatti "la prima rassegna terapeutica d’Italia che aiuta a combattere lo stress col sorriso, attraverso i racconti dei protagonisti, e la condivisione delle esperienze". Marrese, che è anche direttore artistico dell'evento, condurrà i dialoghi sul palco con lo piscoanalista Stefano Bolognini (ex presidente dell'Associazione Internazionale di Psicoanalisi e della Società Psicoanalitica Italiana) e altri professionisti del settore.

Tutti gli ospiti in programma

Il festival si terrà nel Chiostro di Santa Cristina della Fondazza (sede universitaria del Dipartimento delle Arti dell'Alma Mater) e prevede ogni sera in apertura uno “Psycho Talk” di 45 minuti con un intervistato che racconti lo stress di svolgere il proprio incarico: l’11 luglio interverrà il sindaco di Bologna Matteo Lepore, il 12 luglio il vescovo di Bologna e cardinale Matteo Maria Zuppi, il 13 luglio il comico bolognese Vito, il 14 luglio l’imprenditrice Cristina Fogazzi (nota sui social come Estetista Cinica), il 15 luglio la giovane attrice lombarda Sara Drago. Dopo l’intervista, alle 22 andrà in scena uno spettacolo di intrattenimento incentrato ogni sera su una diversa forma di stress. Gli artisti in scena, scelti tra le giovani promesse della stand up comedy, saranno la romana Chiara Becchimanzi, i siciliani Salvo Di Paola e Pietro Sparacino, e la veneta Cristina Chinaglia. La rassegna sarà conclusa dal concerto del cantautore salentino Mimmo Cavallo.