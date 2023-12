Ufficio Passaporti, aperture straordinarie serali: come funziona

Aperture straordinarie serale per l'Ufficio Passaporti. Nelle giornate del 12 e 19 dicembre 2023, fa sapere la questura, dalle ore 18 alle ore 24, i cittadini che hanno già effettuato una prenotazione tramite agenda online (anche in data successiva) e che possano dimostrare un viaggio in programma a breve possono presentarsi all'Ufficio Passaporti della Questura di Bologna, in via Sant'Isaia 1.

Sarà possibile chiedere informazioni telefonando al numero: 0516401849 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 11 alle ore 13).

Come funziona

La giornata del 12 dicembre 2023 è rivolta ai cittadini che hanno in programma un viaggio con partenza entro il 07.01.2024.

Nella giornata del 19 dicembre 2023 potranno invece prenotarsi coloro che hanno un viaggio con partenza programmata entro il 31.01.2024.