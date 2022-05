"Umarells" diventa un film per la regia di Adam Selo: domani ciak del teaser

Partiranno domani 28 maggio le riprese del teaser del film "Umarells", i non più giovani "specializzati" nell'osservazione dei cantieri, portati alla ribalta da Danilo Masotti che ne ha fatto anche un libro. La parola è oramai di "dominio pubblico", tanto da essere inserita nei vocabolari.

Dalle 7 alle 12 il regista Adam Selo, regista napoletano, ma in pianta stabile in città, girerà il teaser, come annuncia Masotti sui social: "Sono stati confermati gli attori Duilio Pizzocchi, Luigi Monfredini e Tommaso Bianco nel ruolo degli Umarells. Filippo Pagotto nel ruolo dell’operaio Rocco". Se vuoi venirci a trovare nella mattinata di sabato saremo presso i cantieri di via Malvasia. Io arriverò alle 9, veniteci a trovare. Il tiser è prodotto da Lumen Film e Mediterraneo Cinematografica, con il supporto della Sayonara Film".

(Foto FB Danilo Masotti)